SAP-Sinfonieorchester spielt in der Christuskirche

Am Samstag, 1. Februar, gibt das SAP-Sinfonieorchester unter Leitung von Johanna Weitkamp ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Badische Posaunenarbeit. Auf dem Programm in der Christuskirche stehen unter anderem die Ouvertüre aus Mozarts „Zauberflöte“ und die Sinfonie Nr. 8 in G-Dur von Antonin Dvorak. Die je nach Besetzung 60 bis 90 Musiker des SAP-Sinfonieorchesters setzen sich aus Mitarbeitern des Walldorfer Software-Konzerns, deren Freunden sowie weiteren Musikern aus der gesamten Region Rhein-Main-Neckar zusammen. Das Foto entstand beim Benefizkonzert mit Startenor Rolando Villazón am 29. April 2012 im Nationaltheater. Die Badische Posaunenarbeit betreut mehr als 251 Posaunenchöre mit rund 5500 Bläsern.

Für das Konzert verlost der „MM“ fünfmal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Christuskirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Die Karten müssen vorab beim „MM“ in der Dudenstraße 12-26 abgeholt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020