Sarah Judy für Pflege-EM qualifiziert

Mannheim.Die angehende Mannheimer Krankenpflegerin Sarah Judy (Bild) vertritt Deutschland bei der Berufe-Europameisterschaft „EuroSkills“ in der österreichischen Stadt Graz. Die Pflegeschülerin der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) hat den Auswahlwettbewerb zur offiziellen Pflege-EM für sich entschieden. Das teilte das Klinikum mit.

Ende vergangener Woche waren den Angaben zufolge Mitglieder der Pflege-Nationalmannschaft in Berlin gegeneinander angetreten, um die beste Vertreterin für Graz zu ermitteln. Beim Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Krankenpflege“ im vergangenen Juni hatte Sarah Judy im praktischen Prüfungsteil als erste Teilnehmerin überhaupt die bestmögliche Wertung „100 von 100 Punkten“ erzielt. Dafür erhielt sie den Sonderpreis „Beste Praktikerin“ und wurde in die Pflege-Nationalmannschaft aufgenommen.

Judy absolviert derzeit ihr drittes Ausbildungsjahr am Klinikum. Die Berufe-Europameisterschaft „EuroSkills“ findet vom 16. bis 21. September in Graz statt. Bei dem Wettbewerb müssen die Kandidaten laut Klinikum „anspruchsvolle theoretische und praktische Aufgaben aus allen Bereichen ihres Berufs meistern“, darunter Krankheitslehre, Medikamentenlehre, Anatomie und Physiologie. Der Wettbewerb ist in englischer Sprache. Dabei kommen auch Schauspieler zum Einsatz, die nicht nur Krankenhaus-Situationen, sondern auch Aufgaben aus Altenheimen und ambulanter Pflege darstellen. red/imo (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.02.2020