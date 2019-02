"Sarotti-Mohr" im Mannheimer Capitol bleibt - mit Veränderungen

Mannheim.In der Diskussion um das rassistische Potenzial des "Sarotti-Mohren" im Mannheimer Capitol ist eine Entscheidung gefallen: Die Figur bleibt, aber mit Veränderungen. Das teilte das Live- und Veranstaltungshaus am Mittwoch in einer Presseerklärung mit - und verwies auf eine "intensive Zeit der Auseinandersetzung", in der man sich viele Gedanken über die Zukunft der Leuchtreklame gemacht habe.

In der vergangenen Woche hatte das Capitol zu einer Veranstaltungsreihe über Alltagsrassismus eingeladen, die insgesamt über 700 Menschen besuchten. Dabei habe sich ergeben, dass einerseits viele Menschen die Figur als kolonialrassistisches Zeitzeugnis wahrnähmen, das nicht mehr in unsere Zeit gehöre. Andererseits wurde auf positive Erinnerungen sowie die eigene Fluchtgeschichte des Figuren-Erfinders Julius Emil Friedrich Gipkens im Nationalsozialismus hingewiesen. In einer emotional geführten Debatte seien beide Positionen "unvereinbar und in einer Art und Weise aufeinandergetroffen, die uns in ihrer Heftigkeit sehr erschreckt hat", wie es in der Pressemitteilung heißt.

In Abstimmung mit einem Beratergremium, dem unter anderem die Journalistin Mo Asumang, die Juristin Ruhan Karakul, der Historiker Ulrich Nieß sowie der Stadtrat Gerhard Fontagnier angehörten, habe man beschlossen, die Werbeanlage im Haus zu erhalten, "ihre Haltung" aber zu verändern: "Sie soll zum Symbol für unseren Wunsch werden, mit unseren Gästen dauerhaft im Gespräch zu bleiben", wie der Capitol-Chef Thorsten Riehle mitteilt. Er ergänzt, dass Irritation dabei gewünscht sei. Wie die Reklame in Zukunft genau gezeigt werden soll, damit beschäftige sich das Kreativteam, die Ergebnisse wolle man bald präsentieren.

Man habe das geplante Vorgehen mit den Kuratoren der Capitol-Stiftung sowie dem Vorstand des Freundeskreises und dem Beratergremium abstimmt. Bis auf Ruhan Karakul hätten sämtliche Verantwortliche dem zugestimmt. Man sei sich bewusst, dass die Diskussionen um die Werbefigur durch diesen Schritt nicht beendet würden, sei aber der festen Überzeugung, dass künftige Dialoge helfen, dem Ziel einer Gesellschaft ohne Rassismus näher zu kommen. Hierzu seien zum Beginn jeden Jahres auch Gesprächsrunden und Intiativen unter dem Motto "Kein Platz für Rassismus" geplant. (mer)