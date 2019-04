Sascha Korf verspricht „pure Kommunikation“

„Aus der Hüfte, fertig, los!“ heißt das Programm von Sascha Korf, der am Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr im Musik-Kabarett „Schatzkistl“ auftritt. „Die Menschen haben verlernt, miteinander zu reden. Alle kommunizieren nur noch mit Statusmeldungen und Emojis“, heißt es in der Ankündigung. „Wir schaffen es aber inzwischen nicht mehr, Freunde zum Geburtstag persönlich anzurufen.“ Dem setzt Korf ein Programm entgegen, das nach eigenen Angaben „die pure Kommunikation“ ist. Der „MM“ verlost für den Auftritt drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch persönlich erreichbar sein. imo

