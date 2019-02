Satellit Gaia läutet neue Ära ein

Was bringt ein Forschungssatellit der Wissenschaft? Ulrich Bastian vom Astronomischen Recheninstitut der Uni Heidelberg und einer der führenden Köpfe des Gaia-Projekts der europäischen Weltraumbehörde ESA, erklärt es bei einer Sonderveranstaltung des Planetariums, Wilhelm-Varnholt-Allee 1, am Donnerstag, 13. März, 19.30 Uhr.

„Gaia“ sammelt seit 2014 Daten von rund zwei Milliarden Sternen, die der astronomischen Öffentlichkeit nun zur Verfügung stehen. Seither wurden weltweit bereits über 200 daraus abgeleitete wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, mit zum Teil sehr überraschenden, zum Teil schlicht erleuchtenden neuen Erkenntnissen – für die Astronomie eine neue Ära. Der Eintritt zu Bastians Vortrag ist frei.

Unterhaltung im Angebot

Neben wissenschaftlichen Veranstaltungen bietet das Planetarium auch Unterhaltung: Etwa von den Twiolins, die am Freitag, 22. März, 20 Uhr in der Reihe „Space Jazz Nights“ im Kuppelsaal gastieren (Eintritt 19 Euro). Eine außergewöhnliche audiovisuelle Show steht zudem ab Samstag, 30. März, auf dem Programm: Das Sterntheater zeigt dann die Produktion „Sphere“ von Robot koch und Mickael LeGoff (ab 16 Jahre, Eintritt 13 Euro).

Am Donnerstag, 28. März, wird es dann im Sternentheater Frühling – der technische Leiter Michael Sarcander lädt um 19.30 Uhr zum Vortrag über den Sternhimmel im Frühling ein – mit besonderem Blick auf den Himmelskörper KIC 8462852, auch „Tabbys Stern“ genannt.

Auch das Thema Gleichberechtigung findet im Sternentheater Berücksichtigung: Am Mittwoch, 13. März, präsentiert Professor Susanne Lang bei einem Vortrag Vorschläge, wie man Chancengleichheit bei Mädchen und Jungen in puncto Berufswahl sicherstellen kann – und dabei im Grunde schon im Kindergarten ansetzen muss. Der Vortrag findet im Rahmen der Reihe „forum mannheim“ statt, die den Titel „Frauen 2019 – Was haben 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre verfassungsmäßig garantierte Gleichberechtigung erreicht?“ trägt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. lang

Info: Spielplan und weitere Infos: planetarium-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019