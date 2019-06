Sattelschlepper kracht in Brücke - Waldstraße gesperrt

Nachdem ein Sattelschlepper am Donnerstagnachmittag in Mannheim mit einer Brücke zusammengestoßen ist, bleibt die Waldstraße auf Höhe der Bauhaus-Filiale zunächst gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, war der Lkw samt Auflieger gegen 14.20 Uhr aus bislang noch unklarer Ursache gegen das Mittelteil der Brücke der Landesstraße 597 gefahren und dabei zum Teil umgekippt. Der Fahrer des Lkw wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Wie der Sprecher erklärte, liegen Teile des Schleppers derzeit quer auf der Fahrbahn. Kräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, um das Fahrzeug zu bergen. Wie lange die Bergung genau dauert, war zunächst unklar. Die Strecke in Fahrtrichtung Sandhofen ist derzeit komplett gesperrt, die Spuren in Richtung Gartenstadt sind teilweise blockiert. Der Verkehr werde zunächst über die Hanauer Straße umgeleitet, so der Sprecher.

Ob es an der Brücke zu massiven Schäden gekommen ist, war zunächst noch nicht zu sagen. "Das werden Experten vom Hochbauamt beurteilen müssen", so der Sprecher auf Anfrage. Auch zur Schadenssumme am Fahrzeug lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. (pol/mer)