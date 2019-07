„Sattes Grün“ erfreut die Fußballfans und den SV Waldhof

In dem Moment ist Lothar Quast ein glücklicher Mensch. „Dieser Termin macht uns allen sehr viel Freude“, begrüßt der Sozialdemokrat seine Gäste im Carl-Benz-Stadion. Als Bau- und Sportbürgermeister ist er hier quasi doppelt zuständig. Und mit dem, was er sieht, ist Quast augenscheinlich mehr als zufrieden. Dass die Arena jetzt drittligatauglich sei, freue alle Mannheimer, „die sich mit dem SV Waldhof identifizieren – und das sind viele“.

Trainer Trares dankt der Stadt

Besonders groß ist die Freude über „das satte Grün“ (so Quasts Sprecher Jan Krasko) beim Mieter des städtischen Stadions. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp scherzt, er habe richtig Angst, den „wunderschönen“ neuverlegten Rollrasen zu betreten. Auch Mannschaftskapitän Kevin Conrad bescheinigt seinem renovierten Arbeitsplatz, sehr gut auszusehen. Bis zum ersten Heimspiel am 27. Juli gegen Meppen habe der Rasen nun ausreichend Zeit, noch ein bisschen fester zu werden.

SVW-Trainer Bernhard Trares erinnert an den schlimmen Zustand des alten Spielfelds: „In der einen Ecke dahinten war es im Winter immer gefroren.“ In einer anderen habe man wegen Problemen mit dem Ablaufen nicht mehr wässern dürfen. Für die Sanierung sei er der Stadt „total dankbar“.

Für insgesamt rund 2,4 Millionen Euro wurden auch die Flutlicht- sowie die Lautsprecheranlage den Erfordernissen in der Dritten Liga angepasst. Da diese in der „Sportschau“ gezeigt wird (samstags kurz nach 18 Uhr), liegen die Ansprüche höher. Auch die Leitungen für den späteren Anschluss einer Rasenheizung, die knapp eine halbe Million Euro zusätzlich kosten soll, sind nun vorhanden. Unter anderem seien rund 25 Kilometer Heizschlaufen verlegt worden, erzählt Quast stolz. Den ganzen Umbau in acht Wochen bezeichnet er als „sportlich“.

Dass die organisierten Fans in der neuen Saison tatsächlich wieder auf ihre Otto-Siffling-Tribüne dürfen, ist laut Kompp indes noch nicht definitiv. Er sei da aber sehr zuversichtlich. Man müsse nur noch ein paar vom Deutschen Fußball-Bund verlangte Kleinigkeiten erledigen, etwa das Aufhängen eines neuen Ballfangnetzes. Bis Freitag werde alles fertig sein. Dann könne das Sportgericht die nach den Vorfällen im Aufstiegsspiel gegen Uerdingen vor einem Jahr verhängte Sperrung der Osttribüne wieder aufheben. Positive Signale dafür gebe es bereits.

Gegner im ersten Heimspiel wird am 27. Juli der SV Meppen sein. An die Emsländer haben die Waldhöfer keine guten Erinnerungen. Sie unterlagen ihnen vor zwei Jahren im entscheidenden Aufstiegsspiel nach Elfmeterschießen. Aber bei der derzeitigen Euphorie sollte das so gut wie vergessen sein. Karten für diese Partie wird es laut Kompp erst Ende der Woche geben. Vorrang habe aktuell noch der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am 11. August. Anfang der Woche ist der Server des Ticketshops zusammengebrochen. Mittlerweile sei man auf ein anderes Rechenzentrum ausgewichen.

Quast erwartet Mittelfeldplatz

Der Geschäftsführer hofft gegen Meppen, im ersten Heimspiel in der Dritten Liga, auf eine fünfstellige Zuschauerzahl. „Wer da nicht ins Stadion geht, der geht wahrscheinlich nie ins Stadion“, so Kompp.

Dann will auch Quast wieder kommen. Er war schon vor 25 Jahren dabei, als das Carl-Benz-Stadion zu Zweitliga-Zeiten (mit einem 2:2 gegen Hertha BSC) in Betrieb genommen wurde. Auf die Frage, was er dem SV Waldhof in der neuen Liga zutraut, antwortet der Sportdezernent: „Einen Platz im Mittelfeld.“ Die Rückschläge in den letzten Testspielen – 0:2 gegen Verbandsligist Gartenstadt, 1:2 gegen Regionalligist Ulm – will Quast nicht überbewerten. Im Fußball sei es wie in der Politik: „Entscheidend ist, was passiert, wenn es darauf ankommt.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

