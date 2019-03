Saubermachen und Spaß dabei haben

Die Mannheimer Reinigungswoche „Putz Deine Stadt ’raus!“ beginnt am Samstag, 23. März. Schulen, Vereine und Privatpersonen können sich noch bei der Stadt anmelden, um bei der Aktion, die eine Woche lang bis Samstag, 30. März, läuft, mitzumachen. Nach Angaben der Stadtverwaltung beteiligen sich bei der Müllsammel-Aktion, die in diesem Jahr zum 16. Mal stattfindet, bis zu 10 000 Menschen, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Schulen, Kindergärten, Vereinen und Jugendhäusern.

Neue Gruppen und Privatpersonen seien herzlich willkommen, sich in diesem Jahr anzuschließen. „Engagieren Sie sich! Unterstützen Sie die Stadtreinigung und setzen Sie sich aktiv für die Sauberkeit in Mannheim, für Abfallvermeidung und Umweltschutz ein!“, appelliert Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne). Teilnehmer können sich unter der Telefonnummer 0621/293 70 04 oder auf der Internetseite der Stadtverwaltung anmelden. Sie können ein Gebiet vorschlagen, in dem sie putzen wollen. Abfallsäcke, Greifzangen und Handschuhe stellt die Abfallwirtschaft Mannheim über die Bürgerdienste kostenlos zur Verfügung.

Unter den teilnehmenden Gruppen verlost die Stadt Geldpreise. Der erste Preis für Kindergärten, Schulen, Vereine und Stadtteile beträgt jeweils 400 Euro, der zweite Preis 300, der dritte Preis 200, gefolgt von 100 und 50 Euro. Einen Sonderpreis von 400 Euro gibt es für Jugendhäuser. Am 10. April findet eine Abschlussveranstaltung mit weiteren Verlosungen statt.

Dienstag, 19.03.2019