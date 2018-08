Schaden noch unklar

Anzeige

Auch vier Tage nach dem Defekt im Herzogenriedbad können die Mechaniker noch nichts zum Schadensumfang sagen. Entsprechend unklar ist auch, wie lange die Reparatur dauert - und wie lange Nichtschwimmer- und Planschbecken sowie Spielbach gesperrt bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage mit.

Wie berichtet, war in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärtem Grund Wasser in den Keller eingedrungen, in dem die Umwälzpumpen für die genannten Becken stehen. Der Raum wurde rund 1,70 Meter hoch überflutet. Stadtsprecher Jan Krasko erklärte am Dienstag, es gehe nach wie vor darum, die Motoren der sechs Pumpen zu trocknen. Erst dann könne man sehen, ob sie noch funktionierten - und falls nicht, welche Teile zu erneuern seien. Davon hänge die Dauer der Reparaturarbeiten ab. „Wir wollen den Schaden so schnell wie möglich beheben“, so Krasko. imo