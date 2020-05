„Schäbig“ – teils heftige Kritik an Stuttgart

Das Mannheimer Klinikum kann mit einem zusätzlichen, 50 Millionen Euro tiefen Loch rechnen, das die Corona-Pandemie in seine Kassen reißt. Angesichts dieser düsteren Prognose nahm Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Freitag das Land in die Pflicht. Er erwartet nicht nur einen Rettungsschirm in der Krise, sondern auch dauerhaft eine stärkere Beteiligung des Landes (wir berichteten). Das baden-württembergische Sozialministerium bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass man tatsächlich derzeit „diesbezüglich im Gespräch“ mit dem OB sei. Mehr wollte man zu dem Thema allerdings nicht sagen. Das politische Mannheim wird da deutlicher.

Etwa die SPD: Das Klinikum sichere „die Gesundheitsversorgung der gesamten Region, wichtige Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie die herausragende Lehre, Forschung und Entwicklung im Bereich Medizin und Pharmazie“. Die Sicherung als öffentliche Einrichtung müsse daher von allen Beteiligten gewährleistet werden. Hier sei „insbesondere das Land Baden-Württemberg aufgefordert, sich sowohl in der aktuellen Krisensituation, als auch perspektivisch dauerhaft deutlich stärker für das Klinikum und dessen Weiterentwicklung zu engagieren als bisher“, stimmen die Sozialdemokraten in die Forderung des OB mit ein.

ML: Mannheim ohne Lobby

Die FDP sieht das genauso, sie wird im Ton noch deutlicher: „Unser Klinikum hat die vom Bund geforderten Corona-Maßnahmen hervorragend und schnell umgesetzt. Umso schäbiger und nicht hinnehmbar ist es, dass die dadurch zusätzlich entstandene Finanzlücke von Bund und Land nicht ausreichend ausgeglichen wird“, meinen die Liberalen. Die FDP stellt sich da eine Beteiligung oder einen Kompletteinstieg des Landes ins Universitätsklinikum als optimale Lösung vor. Auch einer Beteiligung privater Investoren stehe die FDP offen gegenüber.

Was das aktuelle Finanzloch betrifft, so könne die Corona bedingte Verschlechterung „nicht alleinig Aufgabe des Krankenhausträgers sein, sondern muss vom Land Baden-Württemberg überwiegend getragen werden“, meint die CDU. Immerhin stelle die Universitätsmedizin neben der Krankenversorgung auch die Ausbildung in Pflege und Medizinstudium sicher. „Für das Medizinstudium zeichnet das Wissenschaftsministerium verantwortlich und ist aufgefordert, das Universitätsklinikum mit den anderen Uni-Klinika im Land gleichzustellen“, meinen die Mannheimer Christdemokraten.

„Mannheim ohne Lobby in Stuttgart“ – so ist die Stellungnahme der ML überschrieben. Vom Rettungsschirm der Landesregierung profitierten die vier Unikliniken in Tübingen, Heidelberg, Ulm und Freiburg. „Mannheim ist in diesem Programm nicht enthalten. Bereits in der Regelförderung der Unikliniken spielt Mannheim eine untergeordnete Rolle“, so die Freien Wähler. Unter der aktuellen Regelung zur Krankenhausfinanzierung drohe eine stetig steigende Belastung für die Stadtkasse. Im Übrigen finde man es „erstaunlich, dass der OB nun Denkverbote außer Kraft setzen möchte und eine Privatisierung in seine theoretischen Überlegungen einbezieht“.

Die AfD hebt auf die Studierenden ab: „Die Absolventen der Mannheimer Universitätsmedizin erreichen beim bundesweiten Ranking stets Spitzenplätze. Da auch hier mit einem Nachwuchsmangel zu rechnen ist, halten wir es für einen Skandal, dass die Landesregierung den drohenden Untergang des Mannheimer Uniklinikums sehenden Auges hinnimmt.“ Die AfD sieht daher in einer „maßgeblichen Beteiligung des Landes an der Klinikumsgesellschaft“ die beste Lösung.

Forderung nach Gleichbehandlung

Die alles andere als überraschende finanzielle Situation des Klinikums muss, so sieht es die Li.Par.Tie, was die Pandemiefolgen betrifft, aus Bundesmitteln und durch den ergänzenden Schutzschirm des Landes abgefangen werden. Die Landesregierung müsse dabei Mannheim „gleichwertig wie die im Landeseigentum befindlichen Unikliniken behandeln“. Allerdings weise die Corona-Krise auch auf einen „grundlegenden Missstand der Krankenhausfinanzierung hin. Mit Fallpauschalen könne man ein Krankenhaus der Maximalversorgung eben nicht finanzieren.

Das Klinikum habe ja zum Wohl der Patienten den regulären Betrieb heruntergefahren und „mit der gesamten Belegschaft in der Corona-Zeit eine zentrale, Orientierung gebende Rolle für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung in Mannheim und der Region übernommen, führen die Grünen an. „Die damit verbundenen pandemiebedingten Einnahmeausfälle sind unter denselben Aspekten zu behandeln, wie es der Rettungsschirm des Landes bei den anderen Universitätskliniken vorsieht. Die Grünen wollen sich für eine „langfristige gemeinsame Lösung mit der Landesregierung und für einen zukunftsfähigen Gesundheitsstandort einsetzen“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.05.2020