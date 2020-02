Schäden an BMW geben Rätsel auf

Woher stammen die Schäden an einem BMW? Laut Polizei soll dessen 28-jähriger Fahrer am Dienstag gegen 20.20 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs gewesen sein, als ein Transporter auf dem Linksabbiegerstreifen in Höhe von L 14 beschleunigte und auf die Spur des BMW wechselte – dabei kam es zur Kollision. Der Fahrer des Transporters soll weitergefahren sein. Über das Kennzeichen ermittelte die Polizei den Halter, stellte aber keine Schäden an dem Transporter fest, die zum Unfall passen. Wenige Stunden später gab der BMW-Fahrer gegenüber der Polizei an, vor dem Unfall zwischen den Quadraten N 1 und M 2 geparkt zu haben. Dort habe ein dunkelblauer Audi mit frischen Unfallschäden gestanden. Als die Polizei anrückte, war der Wagen aber nicht mehr da. Der Fall ist weiter unklar. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.02.2020