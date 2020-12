Schärfere Regeln für Wahlplakate in Mannheim - das sagen die Fraktionen

„Der Vorschlag der Verwaltung ist in dieser Form nicht akzeptabel. Die Einschränkungen, die von der Verwaltung ohne Absprache nach den Gesprächen mit den Fraktionen in die Vorlage eingefügt wurden und bis in die Gestaltung von Plakaten eingreifen, sind realitätsfremd und würden zu massiven, nicht umsetzbaren Einschränkungen führen. Insbesondere der Ausschluss einer Plakatwerbung für Online-Veranstaltungen ist in diesen Zeiten völlig abwegig. Wir werden uns mit den anderen Fraktionen verständigen, wie die Vorlage einvernehmlich geändert werden kann.

Auch wenn wir einer geänderten Vorlage dann zustimmen würden, stehen wir grundsätzlich weiterhin zu unserem Antrag, in dem wir eine mengenmäßige Begrenzung sowie ein Moratorium vor dem Beginn der Wahlkampfplakatierung gefordert haben. Gleichzeitig muss die Verwaltung personell in die Lage versetzt werden, die Richtlinie auch durchzusetzen.“

Isabel Cademartori, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion:

„Es ist wichtig, ein sauberes Stadtbild zu ermöglichen. Zugleich ist es gerade in der Corona-Zeit wichtig, dass Parteien auf ihre Themen aufmerksam machen können. Deshalb ist es eine gute Lösung, dass nun auch in den Stadtteilen Ensembleschutz besteht. Wenn die Stadt die Regeln entsprechend durchsetzt und sich alle an die Vorgaben halten, ist das eine gute Gesamtlösung. Dies gilt es in den nächsten Jahren zu prüfen.“

Claudius Kranz, Fraktionschef der CDU:

„In einem sehr konstruktiven Dialog haben alle Gemeinderatsfraktionen gemeinsam mit den Leitungen der involvierten Fachbereiche, Ämtern, Eigenbetriebe und Gesellschaften eine ,Plakatierungsrichtlinie' im Konsens überabeitet. Dabei wurde erreicht, dass die Richtlinie präzisiert wurde und zukünftig keine Plakate an städtebaulich bedeutsamen Orten in unserer Stadt das Stadtbild beeinflussen. Diesen gemeinsam getroffenen Konsensvorschlag werden wir als CDU-Gemeinderatsfraktion unterstützen. Wichtig ist uns, dass die Einhaltung der verschärften Plakatierungsrichtlinie von der Stadtverwaltung auch überwacht wird, Verstöße geahndet und falsch gehängte Plakate umgehend entfernt werden. Die von der Stadtspitze im Nachgang eingefügten nicht abgesprochenen Änderungen auf der letzten Seite der Vorlage werden von der CDU-Fraktion abgelehnt."

LI.PAR.Tie.:

Die Fraktion LI.PAR.Tie. spricht sich für eine Höchstgrenze in der Größenordnung von 2.500 Plakaten je Partei aus. Die Kennzeichnung mit Aufklebern scheint dabei als praktikable Lösung. Den Ausschluss von zentralen Plätzen in den Stadtteilen befürwortet sie. Erweiterte Vorschriften zum Inhalt der Plakte lehnt sie aber ab.

Achim Weizel, Fraktionschef der Mannheimer Liste (ML)

Die ML listet ihre zentralen Forderungen auf:

- Einen Ensembleschutz wie in der Vorlage (also ein Verbot an bestimmten Vorort-Plätzen

- Eine Begrenzung der Gesamtzahl der Plakate. Dies sei jedoch eher theoretisch, da nach Wegfall von Plakatierung Orten (Laternen, Verkehrsschilder usw.) sowieso nur sehr wenig Platz übrig bleibe. Eventuell sei eine Höchstgrenze auch rechtlich nicht möglich und die Zahl der Plakate dann Verhandlungssache

- Die Stadt bzw. die Richtlinie dürfe keinen kein Einfluss auf die Gestaltung der Plakate nehmen

- Plakatwerbung müsse auch für Onlineangebote erlaubt sein

- Vor der heißen Wahlkampfphase (die sechs Wochen vor dem Wahltermin) soll es zwei Monate eine plakatefreie Zeit geben

Bernd Siegholt, AfD-Fraktionschef

„Wir unterstützen die Novellierung der Plakatierungsrichtline. Hierzu wurde im Vorfeld mit allen Fraktionen und der Verwaltung ein gemeinsamer Entwurf erarbeitet, von dem die Verwaltung ohne Rücksprache durch ihre eigene Vorlage nun deutlich abweicht. Dies stellt einen massiven Eingriff in das Darstellungsrecht politischer Parteien dar und wird von in dieser Form uns abgelehnt.“

Birgit Reinemund, Fraktionschefin der FDP

„Wir haben für die Plakatierung in Mannheim gute Regeln, die leider in jedem Wahlkampf missachtet werden. Diese Verstöße wurden bisher von der Verwaltung nicht geahndet. Weitere Regeln werden an diesem Problem wenig ändern. Dass der OB (Oberbürgermeister Peter Kurz, die Red.) jetzt den gefunden Konsens zwischen den Fraktionen aufkündigt und jede politische Werbung für 5 Monate vor jeder Wahl verbieten und sogar in die Gestaltung von Plakaten und Art der zulässigen Veranstaltungen eingreifen will, geht gar nicht. Wir lehnen das ab.“