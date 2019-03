Schätze vom Schloss wandern ins Depot

„Wie ausgeraubt“, fühlt er sich. Denn rings um Harry Filsinger, den Leiter der Schlossverwaltung, wird es leer. Aus 13 Räumen der Beletage und des Schlossmuseums werden seit Anfang März rund 800 Einrichtungsgegenstände und Kunstwerke vorübergehend ausgeräumt, damit die Klimatechnik erneuert werden kann. Erst nach den Bauarbeiten, im Januar 2020, soll dieser Teil des Schlosses wieder eröffnet werden.

Die glänzenden Spiegel, die vergoldeten Uhren – nicht mehr zu sehen. Die Supraporten über den Türen – weg. Ein Klavier ist noch da und Musikinstrumente. Dazu sieht man viele Stühle, Sofas und Konsoltische, aber alle dick umhüllt und mit Klebeband versehen. Von der Dessertgabel aus dem Badischen Hofsilberservice bis zu riesigen Exponaten, darunter auch vier Tapisserien, muss alles weg. „Ich hätte nie gedacht, dass sie mir mal so schnell fehlen werden“, schaut Filsinger auf die verpackten Ausstellungsstücke.

„Ein logistischer Kraftakt“, sagt Thomas Merkl, der verantwortliche Restaurator der Staatlichen Schlösser und Gärten. Aber er ist routiniert – denn vor der Eröffnung 2007 war er auch dabei, als die ganzen Repräsentationsräume eingerichtet wurden. Jetzt müssen die Exponate ins Depot nach Karlsruhe, wo es aber eng zugeht: „Wir mussten erst einen komplizierten Stellplan entwickeln.“ Denn schließlich habe man nicht so viel Platz, um die komplette Ausstattung eines Schlosses mal eben so aufzunehmen. „Es war eine Herausforderung, aber hat geklappt – mit Kompromissen“, sagt er.

Transportkiste gezimmert

Nun dürfen er, seine Kollegin Annemie Danz sowie die Mitarbeiter einer Kunstspedition „auf keinen Fall etwas stoßen oder fallen lassen“, wie er die Vorgabe beschreibt: „Sorgsame Handhabung ist Pflicht!“ Luftpolsterfolien, Kartonagen, säurefreies Seidenpapier und Tyvek, ein spezieller, reißfester Vliesstoff aus Polyethylen helfen dabei, die Schätze stabil und dauerhaft zu verpacken. Dabei war das Diadem der Großherzogin „eine der kompliziertesten Sachen“, wie Merkl sagt: „Es ist halt eine empfindliche Konstruktion aus Draht und Steinen“. In einer kleinen, ausgepolsterten Kiste liegt sie nun.

Für eines der größten Exponate ist sogar eigens eine Transportkiste gezimmert worden: den Thronsessel. „Ein ganz besonderes Objekt, eine Leihgabe des Badischen Landesmuseums“, wie Uta Coburger informiert, die Konservatorin von Schloss Mannheim. Auch wenn Mannheim nach der kurfürstlichen Ära ab 1803 nur „Nebenresidenz“ des Großherzogs gewesen sei, habe er im „Kaiserlichen Quartier“ einen Thron gebaut bekommen. „Es war der bedeutendste Raum im Schloss“, so Coburger. Das Gestell des Armlehnstuhls ist vergoldet, die Polster mit rotem Samt und silbernen Stickereien überzogen, das Monogramm „CF“ weist auf Carl Friedrich hin. „Der Baldachin darüber ist rekonstruiert, aber der Sessel ein Original von hoher Bedeutung“, hebt Coburger hervor.

Also ziehen Merkl und Danz ihre Handschuhe an und breiten eine Decke aus, ehe sie ihn in die Hand nehmen, emporhieven. Er kommt auf einen Tisch, auf dem bereits das Spezialvlies ausgebreitet ist. Dann geht es vergleichsweise schnell. Rene Lösekamm und Timm Pflüger von der Kunstlogistik-Firma Paul v. Maur schlagen den Thronsessel in das Vlies ein. Man hört zwei Schnitte mit dem Teppichmesser, schon wird die Rolle abgeschnitten, das Vlies mit Klebeband fixiert. Beide Männer stellen den kostbaren Stuhl in die Transportkiste. Dann summt der Akkuschrauber, weil sie Stablisierungsleisten anbringen, die Kiste verschließen – fertig.

Bisher im Zeitplan

„Wir sind perfekt im Zeitplan“, freut sich Uta Coburger. Die Restauratoren stünden aber auch bewusst nicht unter Zeitdruck, damit keine Fehler passieren. Doch auch wenn sie heute als besondere Kunstschätze gelten – viele der Möbel seien Umzüge gewohnt: „Kurfürst Carl Theodor ist zweimal jährlich umgezogen, im Frühjahr in die Schwetzinger Sommerresidenz und dann wieder zurück nach Mannheim, und er nahm den ganzen Hausrat mit“, betont sie.

Wenn alles ausgeräumt ist, werden die meisten der kostbaren Tapisserien noch staubsicher eingehaust und für die Bauarbeiter ein „Arbeitskorridor“ geschaffen, in dem sie sich bewegen können. Auch einzelne Schlossführungen soll es geben, „damit wir nicht ganz in Vergessenheit geraten“, so Filsinger.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

