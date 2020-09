Scharfe Debatte um die neue Trasse

Die Debatte im Hauptausschuss des Gemeinderats am Dienstag hat eine Schärfe, wie man sie bei solchen Sitzungen selten erlebt. Die gleiche Schärfe, die schon seit Monaten in der ganzen Diskussion um den Radschnellweg durch die Feudenheimer Au steckt. Am Ende, bei der Abstimmung im Ratssaal, ist es wie erwartet knapp. Sieben Stimmen für die neue Trasse, sie kommen von SPD, Linken, zwei Grünen-Stadträten und Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Sechs Stadträte votieren dagegen – die Vertreter von CDU, Mannheimer Liste (ML), FDP, AfD sowie die Grüne Gabriele Baier. Für die Entscheidung am Dienstag im Gemeinderat heißt das: Die Befürworter der neuen Trasse sollten vollzählig erscheinen – sonst könnte es noch einmal eng werden.

Die Sitzung im Stadthaus ist zunächst unspektakulär, viele Beschlüsse werden einstimmig gefasst. Als der Punkt Radschnellweg aufgerufen wird, stellt Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach als Bauherr nochmal die Neuerungen vor: eine veränderte Wegführung in der südlichen Au, dazu an der Straße Am Aubuckel statt einer Rampe eine Unterführung. Die Neuplanung geht auf einen Vorschlag des Bezirksbeirats Feudenheim zurück. Nötig geworden war sie, nachdem ein Ausgleich für 26 Kleingärten geplatzt war, die durch das Projekt weggefallen wären. Die Unterführung ist bereits im Vorfeld von vielen als problematischer Eingriff ins Hochgestade kritisiert worden. Schnellbach sagt den Stadträten, das zuständige Regierungspräsidium (RP) habe signalisiert, „dass wir auch wegen des öffentlichen Interesses keine großen Hürden zu erwarten haben“.

Dann ergreift der Oberbürgermeister das Wort. Er wirbt für den Abschnitt durch die Au, der Teil des Radschnellweg-Netzes Mannheim-Viernheim-Weinheim ist, als „Verkehrsprojekt für dauerhafte Infrastruktur“. Die rund 28 Millionen Euro Kosten für die Strecke auf Mannheimer Gemarkung von der Au bis nach Franklin sei zu knapp 90 Prozent förderfähig durch das Land. Kurz macht dem Bezirksbeirat ein „Kompliment“ für seinen Trassenvorschlag und bezeichnet den Radweg als „Maßnahme, die hohe Effekte bringt bei minimalem Eingriff“. Dann bedauert er, dass man im Gemeinderat um eine Mehrheit dafür bangen müsse. Der Radschnellweg sei „so eindeutig in seinen Vorteilen“, werde aber mit „kleinteiligen Argumenten“ torpediert.

Im Ratssaal führt das zu einer heftigen Debatte. Die bisherige Radverbindung in der Au reiche, es sei kein neuer Weg nötig, betont Bernd Siegholt (AfD). Thomas Hornung (CDU) sagt in Richtung des Oberbürgermeisters, er sei ernüchtert, „dass jemand, der Bürgerbeteiligung so propagiert wie Sie, Argumente als kleinteilig diskreditiert“. Die CDU könne nicht zustimmen, da das RP die Unterführung bestimmt nicht genehmigen werde. „Das will ich schriftlich“, so Hornung. Er verweist zudem auf die auch nach neuer Planung bis zu 13 wegfallenden Gärten, für die kein Ausgleich in Sicht sei. Achim Weizel (ML) sieht es als unangemessen, für einen Radweg, der „eine Zeitersparnis von zwei Minuten“ bringe, 5000 Quadratmeter Boden zu versiegeln. Ähnlich argumentiert Birgit Reinemund (FDP).

Der Naturschutz treibt erwartungsgemäß auch die Grünen um. Ihre Fraktion sei hin- und hergerissen zwischen der Förderung des Radverkehrs und dem Schutz der Umwelt, sagt Fraktionschefin Melis Sekmen. Deshalb werde man im Ausschuss mit zwei Stimmen dafür und mit einer gegen die neue Trasse stimmen. Nächste Woche im Gemeinderat werde man dann „mehrheitlich“ für die neue Radweg-Route votieren.

SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer entgegnet mit Blick auf die Unentschlossenheit der Grünen, er hoffe, dass es diesen bei künftigen Entscheidungen gelinge, „zwischen Natur und Mobilität zu vermitteln“. Eisenhauer appelliert, „das große Ganze“ nicht aus dem Blick zu verlieren. Es gehe darum, mit der Buga und der Schaffung eines Grünzugs „Stadtentwicklung zu betreiben“.

Thomas Trüper (Linke) sieht die Debatte im Ratssaal und die Argumente der Radweg-Gegner für „symptomatisch, wie über die Buga und das Stadtentwicklungsprojekt Grünzug diskutiert wird.“ In Richtung Hornung sagt er zum Schluss: „Sie betreiben eine Instrumentalisierung der Schrebergärten und machen sie zum Argument gegen die Radtrasse.“ Fortsetzung folgt am Dienstag im Gemeinderat.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020