Scharfe Kritik an „fehlerhafter Statistik“ und „Ungereimtheiten“

Zankapfel GBG-Wohnungen

Dabei betonte Piontek gestern auf Nachfrage, dass sein Verband nichts gegen einen Mietspiegel habe – „der hat ja durchaus eine befriedende Wirkung“. Allerdings störe sich Haus und Grund an mehreren Punkten beim Zustandekommen der Mannheimer Mietübersicht. Besonders ist das die Hinzurechnung der Wohnungen der städtischen Wohnungsgesellschaft GBG. Das hat der Verband schon häufiger kritisiert, „jetzt wollen wir das rechtlich prüfen lassen. Für uns stellt sich die Frage, ob der Wohnungsbestand der GBG überhaupt zu berücksichtigen ist“, sagt Piontek. Die Antwort seines Verbandes lautet dabei eindeutig: Nein.

Seine Argumentation: Die GBG vermietet ihre Wohnungen als städtische Gesellschaft absichtlich billiger als andere gewerbliche Vermieter. Das dürfe sie natürlich, wenn diese Wohnungen dann aber auch in den Mietspiegel aufgenommen würden, drückten sie den Durchschnitt. „Der Mietspiegel wird auf diese Weise missbraucht“, sagt Piontek. Denn so würden auch andere Wohnungsbesitzer in ihrer Freiheit eingeschränkt, höhere Mieten in Mannheim zu verlangen.

Ziehe man die rund 16 000 frei finanzierten Wohnungen der GBG ab, so müsste der Mietspiegel um etwa 70 Cent pro Quadratmeter höher liegen als derzeit, das sagt Andreas Paul, Geschäftsführer von Haus und Grund Mannheim. Aktuell liegt der Durchschnittswert bei 7,05 Euro pro Quadratmeter. Eine Rechtssprechung zu diesem Sachverhalt gebe es bislang nicht, so Paul – auch darum wolle man nun die Klärung.

Daneben moniert Haus und Grund noch weitere Punkte am Mietspiegel. So sei heute nicht mehr nachzuvollziehen, wie genau der Datensatz, der schließlich ausgewertet wurde, zustande gekommen ist. In der Klage spricht Josef Piontek von „Ungereimtheiten“. Zudem sei die Statistik „in vielen Punkten nicht nachvollziehbar und fehlerhaft“, „von subjektiven Merkmalen geprägt“ und werde von der Stadtverwaltung für eine „ungenaue Wohnungspolitik“ eingesetzt. Dennoch, sagt Piontek im Gespräch, sei das Vorgehen von Haus und Grund „keine Kriegserklärung. Wir wollen eine sachliche Diskussion über den Mietspiegel führen.“

Im Rathaus reagierte man gestern überrascht auf das Vorgehen. „Die Stadt Mannheim legt Wert darauf, dass inhaltliche Fragen mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Daher werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt“, schreibt ein Sprecher. Man halte sich an alle Hinweise, rechtliche Vorgaben zur Erstellung von Mietspiegeln gebe es nicht.

