Scharfe Kritik an pauschaler Etatkürzung

Mit deutlicher Kritik am Gemeinderat haben sich die drei Fördervereine von Nationaltheater, Kunsthalle und Reiss-Engelhorn-Museen zu Wort gemeldet. Sie kritisieren die Entscheidung von den Etatberatungen im Dezember, bei allen drei Häusern die Betriebskostenzuschüsse um pauschal 500 000 Euro zu kürzen und diese Gelder der freien Szene zu geben, „mit Unverständnis und Bedauern“, wie es in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und die Fraktionen heißt.

Mit dem Vorstoß wollten SPD, Grüne und Li.Par.Tie die freie Szene stärken – trotz deutlicher Einwände der Verwaltung sowie von CDU, ML und FDP. Die Mittel pro Einrichtung und Jahr fallen damit um rund 168 000 Euro geringer aus als im Budget vorgesehen war, was Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne) damals als einen „kleinen solidarischen Ausgleich“ rechtfertigte.

Defizite verhindern

„Dies berührt den Bestand der drei Institutionen“, beklagen die Förderkreis-Vorsitzenden Verena Eisenlohr (Kunsthalle), Achim Weizel (Nationaltheater) und Hans-Jürgen Buderer (Reiss-Engelhorn-Museen) nun. Bei der Etatplanung hätten die drei Kultureinrichtungen, in beiden Museen sogar durch von der Stadt beauftragte externe Experten, detailliert ermittelt, welcher Betriebskostenzuschuss erforderlich sei, um allein den Ist-Zustand zu finanzieren.

„Zudem sollte endlich ein Ausgleich für die erfolgten Tariferhöhungen geschaffen werden, die in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg der Personalkosten ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung bei den Betriebskostenzuschüssen geführt hatten.“, heißt es in dem Brief. Man habe so verhindern wollen, dass die drei großen städtischen Kultureinrichtungen wieder Defizite anhäufen, „die durch die vorhandenen Strukturen, vor allem Räumlichkeiten und das angestellte Personal (einschließlich Tariferhöhungen) verursacht werden“ und dann nachträglich doch wieder vom Gemeinderat über Sonderzuschüsse ausgeglichen werden müssten. „Der nunmehr getroffene Beschluss widerspricht dieser Zielsetzung, strukturelle Defizite zu vermeiden“, kritisieren die Unterzeichner.

Da die Kürzungsvorgaben sofort umzusetzen seien, „treffen sie die Kultureinrichtungen unvorbereitet“. In der Kürze der Zeit seien die Einsparungen nur durch Veränderungen beim Personal oder dem Programm, etwa durch Streichung von Produktionen und Veränderungen/Streichungen von Ausstellungen umzusetzen. Dabei hatten zum Beispiel die Reiss-Engelhorn-Museen „schon in der Vergangenheit auf ihre strukturelle Unterfinanzierungen mit einer Schließung eines Teils ihrer Museen während der Sommermonate reagiert“, rufen die Förderer in Erinnerung.

Schließlich seien die betroffenen Einrichtungen die kulturellen „Leuchttürme“ der Stadt und „tragen einen wichtigen Teil zur Reputation von Mannheim bei“. Unklare Zukunftsaussichten „schwächen die Position der Häuser im nationalen und internationalen Wettbewerb um Personal, künstlerische Ressourcen und öffentliche wie private Geldgeber“, so die Unterzeichner. Überraschende Kürzungsvorgaben führten „zu Verunsicherungen bei den Beschäftigten und senden ein falsches Signal für die Stadt als Arbeitgeber“, bedauern die Förderer.

