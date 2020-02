Scharfzüngige Kabarettistin mit eigenen Liedern

Anne Folger verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. In ihrer Musik und ihren Texten erzählt sie von der Verwandtschaft zwischen den Beatles und Bach, von Schlagertexten mit Krankheitsbotschaften. Folger beobachtet fein und verpackt die Texte in Komik. Für die Vorstellung am Samstag, 29 Februar, um 20 Uhr im Schatzkistl, Augustaanlage 4-8, verlost der „MM“dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 Uhr und 24 Uhr unter Telefon 01379/884611 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Schatzkistl“ nennen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has

