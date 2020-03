Scheibe zertrümmert

Mehrere junge Männer haben an einem Haltestellenhäuschen am Bahnhof Wallstadt die Glasscheibe zertrümmert. Zeugen hatten die Randalierer dabei beobachtet, wie sie am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit einer Eisenstange auf die Scheibe eingedroschen hatten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich zwei aus der Gruppe eiligst auf dem Fußweg entlang der Straßenbahnschienen in Richtung der Haltestelle Wallstadt West. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten die jungen Männer im Alter von 19 und 23 Jahren rasch einholen und vorläufig festnehmen. Beide wurden zunächst zum Polizeirevier Käfertal gebracht.

Ein Alkoholtest bei den Beiden ergab Werte von 1,2 und über 1,8 Promille. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen berichteten, dass an der Tat ein dritter junger Mann beteiligt gewesen sei. Hinweise zu ihm ans Polizeirevier Käfertal, Tel. 0621/71849-0. scho/pol

