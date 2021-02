Schicken Sie Ihre Fragen an Kandidierende in den Mannheimer Wahlkreisen

Welche Kandidatinnen und Kandidaten treten in den Wahlkreisen Mannheim Nord und Mannheim Süd bei der Landtagswahl Baden-Württemberg an? Welche Positionen vertreten Sie? Wir haben allen zur Wahl zugelassenen Wahlkreisbewerbern die Möglichkeit gegeben, sich mit Fragebögen vorzustellen. Dazu haben wir ihnen sechs Fragen geschickt. Die Antworten dokumentieren wir hier unter mannheimer-morgen.de.

Jetzt können Sie, liebe Leserinnen und Leser, per Formular bis zum Sonntag, 21. Februar, Ihre Fragen stellen. Besonders wichtig hierbei: Geben Sie an, an welchen Kandidaten oder welche Kandidatin sich Ihre Frage richtet. Ab Montag, 1. März, finden Sie die Antworten der Kandidierenden erneut gesammelt im Dossier.

Hier geht es zu den einzelnen Wahlkreisbewerbern:

Wer die eigenen Meinungen mit dem Wahlprogramm der Parteien vor der Landtagswahl Baden-Württemberg am 14. März vergleichen will, kann das mit dem Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg tun.

