Schicksalhafter Tausch rettet Notarzt das Leben

Unvergessen ist die Tragödie, als in der Nacht zum 5. Dezember 1994 ein Hubschrauber am Mannheimer Fernmeldeturm zerschellte. Zum 25. Jährungsdatum hat der „MM“ den vier abgestürzten Rettern eine Sonderseite mit aktuellen Recherchen zum damaligen Unfallhergang gewidmet. Jetzt meldete sich in der Redaktion Heinrich Hellweg - jener Notarzt, der damals einen jungen Kollegen gebeten hatte, seinen

...