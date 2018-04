Schicksalsjahre nicht nur an der Front

Anzeige

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. zeigt ab Dienstag, 10. April, in der Stadtbibliothek eine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg „14/18 Mitten in Europa“. Der Erste Weltkrieg wird als „Urkatastrophe“ des 20. und auch des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Der Mord an Großherzog Franz Ferdinand, dem österreichischen Thronfolger, im Juni 1914 in Sarajevo, hat wie im Dominoeffekt ein Bündnissystem mit allen dazugehörigen Verpflichtungen in Gang gesetzt und einen bis dahin unvorstellbaren Krieg der Massen mit Millionen Toten entfesselt.

Folgen bis heute spürbar

In seiner Ausstellung versucht der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den politischen Weg in den Krieg, die wesentlichen militärischen Ereignisse, das Schicksal der Soldaten und der Bevölkerung an der sogenannten Heimatfront darzustellen. In einer Ankündigung des Volksbunds heißt es: „Dabei liegt der Schwerpunkt nicht, wie oft üblich, ausschließlich auf der Westfront, sondern es wird versucht, eine gesamteuropäische Sicht einschließlich Ost- und Südosteuropas und der Ereignisse im Nahen Osten zu bekommen.“ Bis heute seien die Folgen des vier Jahre andauernden Krieges spürbar: Konflikte im Nahen Osten, der Türkei, aber auch auf dem Balkan und in der Ukraine, um nur einige zu nennen, sind ohne den Einblick in die Zusammenhänge und die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges nicht zu verstehen.

Ergänzt wird die mit Bildern und Grafiken illustrierte Ausstellung durch Tablets, auf denen die interaktive App des Volksbundes „Lost Generation“ installiert ist. Mit dieser App können fünf Einzelschicksale über die vier Jahre des Ersten Weltkriegs anhand von Originalbildern und Filmen verfolgt werden. Diese App ist zudem auch kostenfrei in den beiden großen App Stores für Smartphones erhältlich.