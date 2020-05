Schilderbrücke abgesackt

Die Bundesstraße 36 (Südtangente) auf dem Lindenhof ist am Dienstagvormittag in Richtung SAP-Arena gesperrt worden. Wie die Stadt am Abend mitteilte, war auf Höhe der Landteilstraße das Fundament einer Schilder- und Verkehrszeichenbrücke ins Erdreich abgesackt. Ein umgehend hinzugezogener Statiker habe nach der Überprüfung sofort aus Verkehrssicherheitsgründen die Sperrung der Straße angeordnet. Zur Mittagszeit staute sich der Verkehr bis auf den Parkring zurück.

Die Schilderbrücke soll am heutigen Mittwoch durch eine Fachfirma zurückgebaut werden. Sobald die Verkehrssicherheit wieder hergestellt sei, könne die Straße wieder freigegeben werden. Die Stadt erwartet dies für den Nachmittag. Der Verkehr wird über die Gontard-, Rheinau- und Rheinvillenstraße zur Landteilstraße umgeleitet. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020