Schiller-Lesung zum Advent

260 Jahre alt wäre Friedrich Schiller im November geworden. Am Donnerstag, 12. Dezember, wird der Geburtstag des ersten Mannheimer Theaterdichters, der dann so große Berühmtheit erlangte, in Feudenheim beim Abend „Schiller im Advent“ nachgefeiert. Manfred Klenk vom Vorstand des Literarischen Zentrums „Räuber ’77“ und der Goethe-Gesellschaft sowie Verlegerin Barbara Waldkirch lesen um 19.30 Uhr in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch in der Hauptstraße 69a Werke von und über Schiller, aber auch aus dem neuen Lyrikband von Klenk, den Künstler Edgar Schmandt noch kurz vor seinem Tod illustrierte. Madeleine Schumacher begleitet den Abend an der Harfe musikalisch. pwr

