Schillers „Die Räuber“ im Opernhaus des Nationaltheaters

Im Rahmen der „20. internationalen Schillertage“ gastiert das Schauspiel Köln mit „Die Räuber“ in der Regie von Ersan Mondtag am Nationaltheater. Schillers Freiheitsdrama, das seit seiner Uraufführung vor 237 Jahren durch seine Wucht und Gewaltdarstellungen auf das Publikum verstörend wirkt, stellt die Frage, wann Freiheitswille und Idealismus in Terror und Zerstörung umschlagen. Für das Gastspiel am Montag, 24. Juni, 19 Uhr, im Opernhaus verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Räuber“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. has

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019