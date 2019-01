Schläger verhaftet

Gemeinsam mit einem Komplizen soll ein 34-Jähriger einen Mann in der Gartenstadt abgepasst und massiv auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Gestern erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Verhaftet wurde er bereits am Donnerstag, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der zweite, 27-jährige Beschuldigte wurde schon zwei Tage nach der Tat am 13. November festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei dem Angriff, der gegen 23.30 Uhr stattfand, soll der 34-Jährige auch eine mitgeführte Stange eingesetzt haben. Nur aufgrund von Zeugen ließen die Beschuldigten von ihrem Opfer ab und flüchteten zu Fuß vom Tatort. Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf und im Gesicht sowie am Oberarm. Als Motiv gibt die Polizei „Beziehungsstreitigkeiten“ an. pol/lok

