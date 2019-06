Schlägerei: 19 Personen beschuldigt

Im Zusammenhang mit der Massenschlägerei in einer Diskothek in der Industriestraße am 20. Juni ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruchs. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde am Morgen nach der Tat die Identität von 31 Personen festgestellt, zwischenzeitlich erhöhte sich die Anzahl auf 53. Als Beschuldigte werden derzeit 19 Personen geführt, vier als Geschädigte und 30 als Zeugen. Mit der Aufarbeitung der Geschehnisse sind derzeit vier Polizeibeamte beschäftigt. Ermittelt wird unter anderem auch wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sicherheitsdienst mischt mit

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen gegen 3 Uhr zwei Gästegruppen in Streit geraten sein, der in eine Schlägerei mündete. Der Sicherheitsdienst habe die Situation offenbar bereinigen wollen und sei dadurch ebenfalls Teil der Schlägerei geworden, teilte die Polizei mit. Erst nachdem 21 Streifenwagenbesatzungen vor Ort eingetroffen waren, beruhigte sich die Lage. Trotzdem kam es immer wieder zu Provokationen, weshalb zwei Personen in Gewahrsam genommen wurden.

Zwölf Personen wurden verletzt, zwei mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Einem Mann wurde laut Polizei offenbar mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Als sie Diskothek betreten hatten, nahmen die Beamten den Geruch von Pfefferspray wahr, das wohl während der Auseinandersetzungen benutzt wurde. Außerdem habe es einen Hinweis gegeben, dass eine Person mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll. Dieser Hinweis konnte bislang nicht verifiziert werden. Noch immer werden Zeugen gesucht: 0621/3 30 10. pol/kako

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.06.2019