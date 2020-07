Schlägerei vor Restaurant

Mehrere unbekannte männliche Personen sollen am frühen Sonntagmorgen im Mannheimer Stadtteil Jungbusch einen 27-Jährigen körperlich angegangen sein. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge die Schlägerei gegen sechs Uhr vor einem Restaurant am Luisenring, Ecke Jungbuschstraße. Ein Tatverdächtiger, etwa 1,80 Meter groß, Mitte 20, dunkelhaarig, soll den 27-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser zu Boden ging. Über die Ursache der Streitigkeiten, die bereits in einem anderen Lokal in der Jungbuschstraße entstanden sein sollen, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0621/12 58-0. pol/kako

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020