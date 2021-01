Schlägerei zwischen zwei Familien in Mannheim eskaliert - Polizeieinsatz

Mannheim.Ein Streit, der unter Nachbarn in den K-Quadraten eskaliert ist, hat in der Nacht zum Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, waren gegen 1.45 Uhr die Mitglieder zweier benachbarter Familien aus bislang unbekannten Gründen im Hausflur eines Anwesens aufeinander losgegangen. Wie viele Personen genau beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden, es seien aber „auf jeden Fall mehr als zehn“ gewesen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Um ihren mündlichen Argumenten mehr Ausdruck zu verleihen, hätten die Beteiligten Bierflaschen sowie einen Baseballschläger, angeblich auch ein Messer zum Einsatz gebracht.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden alle anwesenden Personen durch Glassplitter leicht verletzt. Eine geworfene Bierflasche traf einen unbeteiligten Nachbarn am Kopf. Er musste medizinisch versorgt werden. Acht Streifenwagenbesatzungen waren notwendig, um den Streit zu schlichten. Beim Eintreffen der Polizei richteten sich die Angriffe auch gegen die Beamten, weshalb sie Pfefferspray einsetzen mussten. Insbesondere ein 23-Jähriger habe erheblich Widerstand geleistet und mit massiver körperlicher Gewalt versucht, sich seiner vorläufigen Festnahme zu widersetzen. Schließlich konnte er überwältigt und zum Polizeirevier gebracht werden. Der alkoholisierte, leicht verletzte Mann wurde nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille.

Die eingesetzten Beamten blieben alle unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer gegenseitig begangener Körperverletzungsdelikte und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem droht allen anwesenden Personen ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung in Verbindung mit dem Hygieneschutzgesetz.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021