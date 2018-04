Schlägerei zwischen zwei Gruppen

Anzeige

Zu einer Schlägerei zwischen Bulgaren und Schwarzafrikanern ist es auf der Neckarwiese gekommen. Auslöser soll am Samstagabend gegen 23.30 Uhr nach Angaben der Polizei ein verbaler Streit eines Afrikaners mit einer Gruppe grillender Bulgaren gewesen sein. Die Bulgaren hätten den Mann dann geschlagen und getreten, andere Afrikaner hätten sich eingemischt, schließlich entstand eine Schlägerei. Mehrere Bulgaren wurden dann von den Afrikanern bis in die Lortzingstraße Ecke Langstraße verfolgt, teilt die Polizei weiter mit. Hier kam es nochmals zu einer Auseinandersetzung, die Polizisten beendet wurde. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Schwarzafrikaner einen Pkw eines vermeintlich tatbeteiligten Bulgaren. Ein 20-jähriger guineischer Staatsangehöriger wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt. bro/pol