Schlägereien an mehreren Orten

Der erlösende deutsche WM-Sieg gegen Schweden hat offenbar nicht nur positive Emotionen freigesetzt. Die Polizei meldete gestern mehrere Schlägereien, die es in Nacht auf Sonntag zwischen ein und kurz nach drei Uhr in der Innenstadt gab. Wenig überraschend: In den meisten Fällen spielte Alkohol eine Rolle.

Vor dem Wasserturm, im Schlosshof, in der Unterführung Luisenring/K 5, vor einem Schnellrestaurant in L 14, vor einer Bar in D 3, in Q 7 sowie in M 4 prügelten Menschen aufeinander ein. Mancherorts wurden Beteiligte sogar mit Messern und Flaschen verletzt. Die Polizei musste mit allen verfügbaren Kräften ausrücken. Bis zu sieben Streifenwagenbesatzungen waren jeweils erforderlich, um die Streitenden zu trennen. sma