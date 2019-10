Schlag gegen Drogenhandel in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar.In einer groß angelegten Aktion ist es der Polizei in Mannheim am Dienstagmorgen gelungen, mehrere Tatverdächtige, die mit Drogen gehandelt haben sollen, festzunehmen. Wie die Behörde und die Staatsanwaltschaft Mannheim mitteilten, erwirkten die Beamten neun Haftbefehle, von denen sie zunächst fünf vollstreckten. Die Polizei hatte über einen längeren Zeitraum sowohl offen als auch verdeckt ermittelt.

Dabei stieß sie auf insgesamt 25 Tatverdächtige und registrierte rund 75 Delikte. Vorwiegend sollen die mutmaßlichen Drogenhändler dabei in der Innenstadt, der Neckarstadt und vor allem auf der Neckarwiese aktiv gewesen sein. Sowohl gegen Verkäufer aber auch gegen Abnehmer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durch die Staatsanwaltschaft wurden 28 Durchsuchungsbeschlüsse und neun Haftbefehle erwirkt. Die Tatverdächtigen stammen nach Angaben der Polizei überwiegend aus Guinea und Gambia. Beamte durchsuchten mehrere Zimmer in Flüchtlingsunterkünften. Vorwiegend konzentrierten sie sich dabei auf Einrichtungen in der Mannheimer Neckarstadt. Es wurden aber auch weitere Unterkünfte im Rhein-Neckar Kreis sowie in Waldshut-Tiengen und in Sachsen unter die Lupe genommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten kleinere Mengen verschiedener Rauschgifte, teilweise verkaufsfertig vorportioniert, sicher.

Die fünf am Dienstagmorgen festgenommenen Personen kamen insbesondere wegen Fluchtgefahr in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.