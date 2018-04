Schlangestehen für gebrauchte Kleider

Anzeige

Mode solle weniger als Konsumgut, mehr als Liebhaberstück das in Qualität und Stil überzeugt, gesehen werden, erklärte der Verkäufer, der in einem Trenchcoat zum Kaufen animierte. „Mit jedem verkauften Kilo sparen wir Textilmüll, der den stärksten umweltbelastenden Anteil nach der Öl-Industrie ausmacht“, so Vino-Kilo-Gründer Robin Balser. Bisher hat er mit seiner Geschäftsidee schätzungsweise 55 000 Kilogramm wieder in die Kleiderschränke von Vintage-Liebhabern bringen können, aber weltweit gebe es ein Potenzial von 800 Millionen Tonnen noch brauchbarer Kleidung. Balser: „Viele wissen nicht, dass die Containerstädte in den Häfen Europas größer sind als die Stadt selbst.“

Genüsslich stöberten unterdessen Käufer entlang der Kleiderständer, um sich nach Brauchbarem umzuschauen. Viele hatten gut gefüllte Einkaufstaschen umhängen, die am Ende an der Kasse gewogen und natürlich bezahlt wurden. Verkäuferin Asmaa Sbou, die ihre Ledertaschen- und Schmuckkreationen in der Fahrradwerkstatt Basementbikes in der Werftstraße 29 verkauft, erzählte: „Die von Vino Kilo haben gefragt, ob ich hier meine Ware anbieten möchte. Das würde gut in das Konzept passen. Da habe ich spontan ‘Ja’ gesagt. Mit dem Absatz bin ich ganz zufrieden“, meinte die Designerin des Modelabels „Sboutiful“.

Celin, die mit Mutter Gabriele aus dem rheinhessischen Sulzheim angereist war, meinte zufrieden: „Ich habe zwei Jacken für 30 Euro gekauft. Da kann man nicht meckern. Neu hätten die sicher über 200 Euro gekostet.“ Ihre Mutter lachte ebenfalls über eine gebrauchte Jeans für 20 Euro. „ Was tut man nicht alles für die Kinder. Was wir früher weggeworfen haben, das tragen die Kinder heute wieder mit Begeisterung. Das finde ich auch gut – übrigens auch der Umwelt zuliebe.“ has

