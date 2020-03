Schleichwege: Anwohner klagen über Lärm und Abgase

Trügerische Ruhe Anfang dieser Woche: Der Verkehr in der Innenstadt hat durch corona-bedingte Einschränkungen in den letzten Tagen stark abgenommen. An dieser Stelle stauen sich seit der Sperrung der Hochstraße normalerweise Autos, die auf Umwegen durch die City zur Kurt-Schumacher-Brücke wollen.