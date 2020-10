Schließung der Stadtparks offen

Zu den Maßnahmen, die Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in Berlin beschlossen haben, gehört auch die Schließung von Freizeitparks. Ob das auch den Luisen- und den Herzogenriedpark betrifft (und nicht nur Vergnügungsparks wie den Holiday Park in Haßloch), ist noch offen. „Hier müssen wir erst einmal die Verordnung des Landes abwarten“, sagte dazu am Donnerstag auf Anfrage Stadtsprecher Kevin Ittemann. Alle Berliner Beschlüsse bedürfen, um am Montag wie geplant in Kraft treten zu können, noch der Umsetzung seitens der Bundesländer. Beim Lockdown im Frühjahr waren auch die Mannheimer Stadtparks geschlossen worden. sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020