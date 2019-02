Schlosskonzert mit deutsch-japanischem Cellisten

Seit dem Gewinn des Grand Prix Emanuel Feuermanns zählt Danjulo Ishizaka weltweit zu den besten Cellisten seiner Generation. Ishizaka, in Bonn in eine deutsch-japanische Familie geboren, begann mit vier Jahren das Cellospiel. 2012 wurde er mit dem Hideo Saito Memorial Fund Award ausgezeichnet, einem der bedeutendsten Musikpreise Japans. Seine CD-Einspielungen erhielten den Echo-Klassik-Preis 2006 und den Gramophone Award für die Kammermusikeinspielung des Jahres 2014 mit dem Pavel Haas Quartett. Morgen und Sonntag, 2. und 3. Februar, spielt Ishizaka beim 4. Mannheimer Schlosskonzert um 19 beziehungsweise 18 Uhr im Rittersaal. Für den Auftritt am Sonntag verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Kammerorchester“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden heute zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Borggreve)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019