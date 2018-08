Schlüsseldienst-Abzocke: Ausgeschlossen und 900 Euro ärmer

Mannheim.Eine 19-jährige Frau hat sich am Mittwochnachmittag aus ihrer Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt ausgeschlossen und hat daraufhin eine deutlich überteuerte Rechnung des hinzugerufenen Schlüsseldienstes erhalten. Um kurz nach 15 Uhr fiel die Tür ihrer Wohnung in der Rilkestraße versehentlich ins Schloss, berichtete die Polizei. Kurze Zeit später war die Frau um 900 Euro ärmer.

Den Schlüssel hatte sie in ihrer Wohnung vergessen, teilte die Geschädigte der Polizei mit. Nach einer Recherche im Internet mit ihrem Mobiltelefon rief sie daraufhin den in Mannheim ansässigen Schlüsseldienst. Dieser war der erstbeste, den die Suchmaschine ausspuckte. Es handelte sich hierbei um einen 24-Stunden-Notdienst mit einer 0800-Nummer. Schließlich wurde der 19-Jährigen bei dem Anruf mitgeteilt, dass sich ein Monteur auf den Weg mache und in kurzer Zeit bei ihr sei. Für die Anfahrt würde der Schlüsseldienst ihr 20 Euro in Rechnung stellen, hieß es seitens der Firma weiter, der Rest des Preises würde nach dem Arbeits- und Materialaufwand berechnet.

Zunächst 1 200 Euro berechnet

Nach Eintreffen des Mitarbeiters versuchte dieser die Tür mit einem Plastikwerkzeug zu öffnen, was ihm misslang. Also entschied er sich dafür, das Schloss herauszubohren und durch ein neues zu ersetzen. Zunächst berechnete der Monteur der 19-Jährigen rund 1 200 Euro für den Einsatz. Da die Geschädigte jedoch studiert, und somit nicht viel Geld zur Verfügung hat, gewährte der Mitarbeiter des Schlüsseldienstes ihr einen Rabatt von 300 Euro, was in der Summe „nur noch“ 900 Euro machte. Diesen Betrag musste die Frau jedoch sofort begleichen.

Die Studentin machte sich danach ihre Gedanken und kam zum Ergebnis, dass ihr der Betrag zu teuer erschien und entschloss sich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Gegen den Schlüsseldienst wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Wuchers und des Betrugs ermittelt. Bei den bisherigen Ermittlungen stellte die Behörde derweil fest, dass die Firma bereits in der Vergangenheit in der Region mit Rechnungsbeträgen von bis zu 2 400 Euro aufgefallen ist.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei ausdrücklich auf folgendes hin:

Zunächst gilt: Bitte vorausschauend handeln!

Die Hinterlegung eines Zweitschlüssels bei einem Nachbarn oder bei Verwandten/Bekannten kann sinnvoll sein.

Am besten auch für den Fall der Fälle einen seriösen, ortsansässigen Schlüsseldienst aussuchen und sich dessen Erreichbarkeit im Handy speichern.

Sollte man einen Schlüsseldienst benötigen: