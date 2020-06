Schmerzhafte Zahlen mit Folgen

„Schmerzhaft“, sagt Ralph Hartmann, der evangelische Dekan. „Mich nimmt das schon ziemlich mit“, bekennt sein katholischer Kollege Karl Jung. Sie meinen damit die jetzt veröffentlichten Zahlen zu den Kirchenaustritten. Bei den beiden christlichen Kirchen liegen sie so hoch wie seit Jahren nicht – bundesweit ebenso wie in Mannheim.

„Höher waren die Zahlen nur nach dem Skandal um Franz-Peter Tebartz-van Elst“, erinnert sich Karl Jung an die Jahre 2013/14, als die Verfehlungen des als „Protzbischof“ bekanntgewordenen Limburger Oberhirten herauskamen. Warum die Zahl der Austritte aber ausgerechnet 2019 so stark angestiegen ist, können sich weder Jung noch Hartmann so richtig erklären.

„Mangelnde Reformbereitschaft“

Hartmann spricht eher von einer „gesamtgesellschaftlichen Entwicklung“. Alle großen Institutionen täten sich zunehmend schwer, als Klammer zu wirken und sämtliche Generationen und soziale Schichten zu erreichen. Gerade in Großstädten käme dazu, dass junge Leute nach der Ausbildung hier ihr erstes Geld verdienten, auf der Abrechnung die Kirchensteuer entdeckten – und dann austreten. „Das fällt in der Anonymität leichter als in einer kleinen Gemeinde“, so Hartmann. „Es ist ein Trend, da können wir machen, was wir wollen“, seufzt Hartmann, „aber es tut schon sehr weh“.

So geht es auch Jung. Er schreibt jedem Menschen seiner Seelsorgeeinheit, der austritt, einen Brief und bietet ein Gespräch an. „Oft bekomme ich Antwort“, berichtet Jung. Natürlich gebe es auch Menschen ohne jeden Bezug zu Kirche und Gott oder welche, die es einfach ablehnten, sich zu binden. Aber viele Leute schilderten ihm doch, dass sie sich lange sehr schwergetan hätten, den Schritt zu tun: „Sie glauben weiter an Gott, sie treten nicht aus dem Glauben aus, nur aus der Institution Kirche“, erfährt der Dekan oft.

Als Grund würden sie „mangelnde Reformbereitschaft“ angeben, „und das ist ja auch so“, sagt Jung bedauernd. Daher fordert er „mehr Reformfähigkeit“ seiner Kirche. „Die Leute müssen spüren, dass diese Gemeinschaft sich verändern und auf die Fragen eingehen kann, welche die Menschen wirklich stellen, nicht nur auf die, die wir vorgeben“, so der Dekan. Der „Synodale Weg“ sei da ein guter Anfang: „Ich habe wirklich Hoffnung, dass sich da etwas bewegt“, und auch im Dekanat selbst habe man ja erfolgreich einen Strukturprozess angestoßen. Die Mitwirkung vieler Ehrenamtlicher daran sei „mutmachend“, und ohnehin gebe es „ja trotz aller Austritte noch mehrere tausend Menschen, die sich in unserem Dekanat ehrenamtlich engagieren – in der Jugendarbeit, in Chören, Kindergärten, der Liturgie oder dem Sozialbereich“, hebt der Dekan hervor. „Da binden wir schon noch viele Leute“, betont er.

„Auch wir haben 3000 bis 4000 Ehrenamtliche, die sich aktiv einbringen“, hebt ebenso Hartmann hervor. Dennoch liege die Zahl der Austritte „auf einem für mich schwer erträglichen Niveau“. Unabhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung müsse sich die Kirche daher nach seiner Meinung schon „selbst unangenehme Fragen stellen, ob wir das Richtige tun, die richtige Sprache sprechen, die richtigen Angebotsformen machen“. Zuletzt habe die Corona-Krise gezeigt, „dass es auch anders geht“, daran müsse man weiterarbeiten und „sich auch wandeln“. Dazu werde die Kirche schon allein aus finanziellen Gründen gezwungen sein, so der evangelische Dekan: „Bisher hatten wir durch Austritte wegen der weiter guten wirtschaftlichen Entwicklung keinen Rückgang bei den Kirchensteuern – das wird durch Corona anders werden“, fürchtet er.

„Die Einnahmen werden sinken“, das ist auch Karl Jung klar. Im Herbst würden die zuständigen Gremien „schauen, was das für uns heißt“. Vermutlich müsse man sich „auf Kernaufgaben konzentrieren“, formuliert Jung vorsichtig. Hartmann spricht offen davon, dass das „Folgen haben wird“ für Gebäude und Angebote. „Wir werden uns davon verabschieden müssen, an allen Orten allen Menschen alles anbieten zu können“, kündigt Hartmann an. „Das wird mühsam sein und Schmerzen machen, aber ich will nicht in Depression verfallen – es ist auch eine gute Chance, uns neu aufzustellen“, meint er optimistisch.

