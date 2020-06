Schmierereien rund um den Wasserturm

Geländer, Sockel, die Pfeiler der seitlichen Türmchen – mit dicken schwarzen Buchstaben und Zeichen, die teilweise nicht zu entziffern sind, ist der Wasserturm beschädigt worden. Die MVV Energie AG als Eigentümer des Mannheimer Wahrzeichens hat bei der Polizei Anzeige erstattet, die nun gegen Unbekannt ermittelt und Zeugen sucht. Vermutlich geschah die Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche, wie die MVV am Montag mitteilte. Als sich 2007/08 die Schmierereien häuften, war der 1886 bis 1889 errichtete Turm mit einer speziellen Schicht aus Mikrowachs versehen worden, die seither regelmäßig erneuert wird. Sie hilft aber nur, dass Farbe von Spraydosen und Filzstiften nicht mehr so tief in den Sandstein eindringen kann und die Schmierereien leichter zu entfernen sind.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020