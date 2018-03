Schmuck gestohlen

Anzeige

Einen Laptop, drei Armbanduhren, zwei Goldketten, zwei Goldarmbänder, einen USB-Stick und persönliche Dokumente hat ein noch unbekannter Täter aus einer Erdgeschosswohnung in der Spelzenstraße in der Neckarstadt gestohlen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr an.

Den Angaben der Ermittler zufolge hatte sich der Täter durch Aufhebeln des Küchenfensters Zugang zu der Wohnung verschafft. Er durchwühlte dort sämtliche Schränke und Schubladen. Der Wert des Diebesguts und der Sachschaden in den Räumen standen gestern nach Polizeiangaben noch nicht fest. Zeugen, die rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33 01-0 in Verbindung zu setzen. pol/stp