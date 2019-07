Ein Passant hat in der Pommernstraße auf der Vogelstang eine Schatulle mit Schmuck gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, enthielt sie mehrere Schmuckstücke und eine Armbanduhr. Im Inneren des Kästchens befindet sich ein Etikett mit der Aufschrift „Kunze Mannheim“. Bisher konnte die Polizei den Eigentümer nicht ermitteln. Hinweise an 0621/1 74 44 44. pol/leh (Bild: Polizei)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.07.2019