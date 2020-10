Schmuckstück auf dem Pestbuckel bekommt Auszeichnung

Ab 1666 war hier der „Pestbuckel“ mit dem Massengrab der Opfer des schwarzen Tods, ab 1861 die Keimzelle der BASF. Seit etwa 1908/09 steht im Jungbusch, in der Schanzenstraße 11, aber ein prächtiges Wohngebäude. Nachdem es die Eigentümer Alexander Tanzer und Markus Hauch sorgfältig saniert und rekonstruiert haben, erhielten sie dafür nun den „Preis für Denkmalpflege“ des Vereins Stadtbild.

„Das hat uns schon sehr überrascht und gefreut, so positive Rückmeldung über das Viertel hinaus zu bekommen“, bedankte sich Alexander Tanzer (43), der mit Markus Hauch (47) das Gebäude 2009 erworben und seither viel Geld hineingesteckt hat. Für Stadträtin Helen Heberer, Vorsitzende des Vereins Stadtbild, ist dies der Beweis, „dass zunehmend auch die jüngere Generation einen Wert im Erhalt alter Wohngebäude sieht“, freute sie sich, als sie den Eigentümern die Messingplakette überreichte. „Sie tragen dadurch viel dazu bei, historische Substanz in unserer Stadt zu bewahren und damit auch Lebensqualität zu schaffen“, dankte Heberer ihnen.

„Nicht nur im Jungbusch traten Alexander Tanzer und Markus Hauch für das historisch gewachsene Stadtbild ein“, ergänzte Volker Keller, zweiter Vorsitzender des Vereins Stadtbild. Auch das Anwesen Schimperstraße 4 renovierten sie ebenso „mit viel Gespür für das historische Ambiente“, so Keller, und auf dem Hauptfriedhof übernahmen sie die Patenschaft über das Grab des Kaufmanns und Politikers Philipp Diffené. „Sie sorgten dafür, dass eine weitere historisch wertvolle Grabanlage der Nachwelt erhalten bleibt“, hob Keller hervor.

Zu dem Haus in der Schanzenstraße hinter der Liebfrauenkirche recherchierte Keller, dass 1907 der Maler- und Tünchermeister Jean Biundo das Grundstück erworben hatte. „Ein späterer Spross der Familie, der Musiker Emil Biundo, war ein bekannter, sehr populärer Schlagzeuger gewesen“, erinnerte Keller. 1962 sei er aber sehr jung Opfer eines Verkehrsunfalls geworden.

1910 nennt das Adressbuch erstmals den fünfgeschossigen Neubau mit all seinen Bewohnern. Der Architekt ist nicht bekannt. Das Erdgeschoss und alle Architekturteile sind aus gelbem Sandstein, die Wandflächen der oberen Stockwerke mit rotem Verblendklinker verkleidet. Der hervortretende Seitenbau links ist mit einem Altan und einer Balustrade bekrönt. Die Balkone sind mit kunstvoll verschlungenen schmiedeeisernen Balkongittern ausgestattet. „Das Haus war und ist ein sehr vorzeigbares Wohn- und Geschäftshaus in der Straße, die damals von Ost nach West kontinuierlich neu bebaut wurde“, so Keller, für den das Haus „ein beispielhafter Vertreter des Übergangs zwischen Historismus und Jugendstil“ ist.

Im Zweiten Weltkrieg seien die komplette Dachzone, große Teile der Innenstruktur und Details der Fassade zerstört, beim Wiederaufbau in den 1950er Jahren auf zahlreiche reizvolle Details sowie die Dachgauben verzichtet worden, bedauerte Keller. Ja manches habe man gar „verunstaltet“. Tanzer und Hauch hätten aber dann „mit Liebe viele schmückende Formen wieder hergestellt“. Der unschöne Ladeneinbau erhielt den bogenförmigen Abschluss des früheren Fensters wieder, das Ziergitter des Vorgartens erstand neu und Details wie Wappen und Reliefs wurden rekonstruiert, auch historische Bemalung des Treppenhauses mit alten Techniken wieder hergestellt, lobte Keller. Dabei seien „kleine künstlerische Freiheiten und Neuschöpfungen durchaus erlaubt“, doch bleibe die historische Anmutung „durchweg gegeben“. „Es war manches ein bisschen kompliziert, die ganze Sanierung schon eine große Herausforderung“, berichtet Alexander Tanzer. Doch er habe „schon immer ein Faible für historische Bausubstanz und Kunst und Freude daran, das zu erhalten und ein ansprechendes Wohnambiente zu schaffen“, so der Jurist. Mit Markus Hauch, eigentlich Textilkaufmann, habe er beide Häuser „als Alterssicherung“ gekauft. Sanierung und Vermietung seien zu ihrer Hauptaufgabe geworden, wobei sie „bewusst langsam, Stück für Stück“ vorgegangen seien - immer erst dann, wenn ein Mieter eine Wohnung verlassen habe. So sei eine Wohnung noch im Urzustand wie nach dem Krieg. „Aber dort wohnt eine ältere Dame, deren Eltern schon hier lebten, das lassen wir zunächst so“, so Tanzer.

