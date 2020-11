Schmuckstücke im Hinterhof

Man sieht sie von außen nicht – aber sie sind architektonische Schätze mitten in den Quadraten: Den verborgenen Laubenganghäusern in Hinterhöfen hat der Verein Stadtbild seinen Bildkalender für 2021 gewidmet. Zu den eindrucksvollen Aufnahmen von „MM“-Fotograf Thomas Tröster kommen spannende Textinformationen zu dieser kaum bekannten baulichen Besonderheit.

Die Idee entstand im Sommer, bei einem Rundgang von Mitgliedern des Vereins Stadtbild. Bei dem Spaziergang entdeckten die Mitglieder, was sich an vielen Stellen hinter Türen und Toren verbirgt. Schnell stand fest, dass – nach dem Lapidarium 2019 und dem Schloss 2020 – diesem Thema der jährliche Bildkalender gewidmet werden soll, dessen Erlös dank dem Engagement von Barbara Waldkirch vom Feudenheimer Verlag Waldkirch den Denkmalschutzprojekten des Vereins zugutekommt.

Viele Hauseigentümer waren schnell einverstanden, ihre Hinterhöfe zu öffnen – wenn auch teilweise ohne Nennung der Adressen, um allzu neugierige Besucher in der Privatsphäre der Wohnungen abzuhalten. Gerne übernahm „MM“-Fotograf Thomas Tröster die Aufgabe, den richtigen Blickwinkel zu suchen und das zu dokumentieren, was sonst den Passanten verborgen bleibt.

„Jetzt habe ich schon über 30 Jahre Erfahrung als Fotograf in Mannheim“, hat sich Tröster oft gewundert, „aber viele der Kleinode kannte ich selbst nicht“. Daher sei die Arbeit an dem Kalender, die ihn über mehrere Monate beschäftigte, „sehr spannend“ gewesen. „Für mich ist das ein weiteres Beispiel, wie viele schöne Flecken doch Mannheim hat“, so Tröster.

Treppenhaus eingespart

Hintergründe zu den, wie er sagt, „verborgenen Kostbarkeiten der Alt-Mannheimer Architektur“ hat Wolffried Wenneis vom Bürger- und Gewerbeverein östliche Innenstadt beigesteuert. „Diese Form des Bauens zur Schaffung von preiswerten Wohnungen wurde in Mannheim nach der Totalzerstörung im Pfälzisch-Französischen Krieg Ende des 17. Jahrhunderts für den Wiederaufbau zu Beginn des 18. Jahrhunderts genutzt“, erläutert er.

Preiswert sei diese Architektur deshalb, „weil bei mehrgeschossigen Wohnhäusern die Erschließung der Wohnungen durch außenliegende offene Gänge von der Hofseite aus erfolgt“. Den Zugang zu diesen Laubengängen ermöglichen Treppen im Winkel zwischen Hauptgebäude an der Straße und den Seitenflügeln, damit könne ein zentrales Treppenhaus eingespart werden.

Ein zweites Mal seien Laubenganghäuser in Manheim Ende des 19. Jahrhunderts populär geworden, „als es erforderlich war, im Zuge der Industrialisierung für viele Menschen in kurzer Zeit preiswerten Wohnraum zu schaffen“. Daher seien viele dieser Häuser im Umfeld des Hafens zu finden, so Wenneis. Auch in den 1920er und 1930er sowie den 1950er Jahren seien sie beim Sozialen Wohnungsbau wieder gefragt gewesen – dann aber außerhalb der Quadrate, etwa in den „Jolly-Blocks“ in der Neckarstadt-West.

Reithalle und „Roter Ochse“

Als „besonders bemerkenswertes und hervorragend gepflegtes Beispiel für die wenigen noch erhalten Laubenganghäuser“ bezeichnet Wenneis D 4,4. Volker Keller, zweiter Vorsitzender des Vereins Stadtbild und Autor vieler historischer Bücher, hat die Geschichte dieses Anwesens sowie aller auf den Kalenderblättern dargestellten Häuser recherchiert und erläutert sie in den Kalendertexten.

So geht das denkmalgeschützte Anwesen in D 4,4 auf das Jahr 1725 zurück. 1886 übernahmen es die Niederbronner Schwestern als Wohnheim, 1979 bis 1981 kurzzeitig die Stadt Mannheim als Studentenwohnheim. Heute nutzt es „Förderband“, ein katholischer Träger der Jugendberufshilfe.

Ob ehemalige Geschäfte oder frühere Bewohner – zu jedem Foto erzählt Keller eine Geschichte. Dazu zählt die vom liebevoll restaurierten „Roten Ochsen“ in T 2,7, der auf das Jahr 1733 zurückgeht, über die heute als Antikladen betriebene ehemalige Werkstatt für Pferdegeschirre in R 3 von 1795 bis zur einzigen bekannten Reithalle in Mannheim in H 7, laut Keller „ein frühes Beispiel von Betonarchitektur“ von 1889. Im Kalender ist auch die Rekonstruktion jenes Hauses in H 7, 26 zu sehen, dessen Original mit Holzverschalung abgetragen und 1987 über der historischen Arbeiterkneipe im Technoseum neu installiert worden war.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020