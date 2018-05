Schnappschüsse mit dem Dino

Anzeige

Für die meisten bestehen die Erinnerungen an den ersten Museumsbesuch aus folgendem Szenario: Es stehen viele Glaskästen nebeneinander. Darin liegen Knochen, Tonscherben oder Dinge, von denen kaum noch etwas übrig war, daneben ein Schild mit einer schlichten Beschreibung. „Nicht anfassen!“ steht in dicken Lettern an jeder Ecke – nicht gerade kindgerecht. Diese Zeiten sind aber lange vorbei, Ausstellungen werden inzwischen auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt, die Kleinen sollen beim Lernen einfach Spaß haben. Das zeigt sich auch beim Internationalen Museumstag am Wochenende.

Jedes Jahr ein neues Motto Am 41. Internationalen Museumstag beteiligten sich die Reiss-Engelhorn-Museen, das Technoseum und das Polizeiboot beim Museumsschiff. Bei den Museen war der Eintritt größtenteils kostenlos. Den Internationalen Museumstag gibt es seit 1978, er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen. Mit dem Tag möchte man auf die kulturelle Vielfalt der über 6500 Museen in Deutschland aufmerksam machen. Jedes Jahr steht der Tag unter einem Motto, 2018 lautet es: Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher. Kge

Die neue Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) trägt die kindgerechte Absicht schon im Namen: „Einfach tierisch – Spaß mit Dino, Panda & Co.“. Sie ist für ein Publikum mit Smartphone konzipiert, denn vor den aufwendigen fotorealistischen Bildern lassen sich die ungewöhnlichsten Schnappschüsse machen. Am Museumstag wurde die Ausstellung mit einem Vortrag von Professor Wilfried Rosendahl, Direktor des Bereiches Archäologie und Weltkulturen, eröffnet. Das Interesse war groß, der Anna-Reiß-Saal voll besetzt.

Gemütlich im Café

„Wir haben im Internet vom Museumstag und der neuen Ausstellung erfahren. Wir waren schon in mehreren Kinderausstellungen hier. ,Einfach tierisch’ – der Titel klingt interessant“, sagte Esther Hofherr aus Mannheim, die mit ihrem Sohn Jan die Ausstellung besuchte. „Ich finde Mitmach-Ausstellungen gut, weil die Kinder experimentieren können. Da wäre man selbst gerne noch mal Kind.“ Auch Sascha Roth ist gekommen: „Wir machen einen Familienausflug ins Museum – am Muttertag. Unsere Tochter Amitis war schon ein paar Mal hier und ist jedes Mal begeistert“, freute sich der Vater. Noch am späten Nachmittag waren viele Besucher in den REM unterwegs, trotz schlechten Wetters saßen sie gemütlich im Außenbereich des Museumscafés.