Schnappschuss mit Elvis Presley

Rita Hoffmeister steht im Eingang ihres Hauses und lächelt. Die Begrüßung ist herzlich, Kaffee und Tee stehen schnell auf dem Tisch. „Ich bin so glücklich“, sagt die 73-jährige Mannheimerin und weist bedeutungsvoll auf ein Fotoalbum. Denn Hoffmeister hat den „MM“ nicht einfach so in ihr Haus auf der Vogelstang eingeladen. Es ist ein Foto einer Nacht Mannheimer Musikgeschichte, das sie unserer Zeitung als Präsent überreicht.

Man schreibt den 25. Oktober 1958 in der Quadratestadt. Unter der Tourneeleitung des jungen Veranstalters Klaus Heinz Hoffmeister reist Rock’n’Roll-Star Bill Haley durch die Republik – und euphorisiert die Massen. Das ebenso junge wie wilde Publikum randaliert im Berliner Sportpalast sowie weiteren ausverkauften Sälen in Hamburg und Stuttgart derart heftig, dass die Schäden an Technik und Inventar in die Tausende gehen. Haley ist konsterniert, von den rauschartigen Zuständen seines Publikums überfordert – und bekommt in Mannheim schließlich geheime Schützenhilfe von einem guten Freund: dem damals 23-jährigen Elvis Presley. Der ist zu dieser Zeit als US-Soldat in Wiesbaden stationiert und stattet Haley im kriegsversehrten Ufa-Palast in N 7 einen Inkognito-Besuch ab, den man nicht vergessen sollte.

Besuch von Peter Kraus

Als der junge Superstar am Rande des Konzerts tatsächlich singt, können die Anwesenden ihr Glück kaum fassen: Sie genießen die letzten Töne von Bill Haley, erleben einen aufstrebenden Elvis, der zu seinen neuesten Hits am Flügel improvisiert – und geraten ins Schwärmen. Es ist diese Nacht, die Klaus Heinz Hoffmeister auf einem Foto für die Ewigkeit bannen lässt. Zwar schauen sowohl Elvis (ganz rechts im Foto), als auch der junge Hoffmeister (ganz links) etwas erschöpft in die Linse – doch die beiden Herren in der Mitte scheinen die kulturgeschichtliche Bedeutung des Augenblicks schon damals verstanden zu haben. Wer die beiden Männer – mutmaßlich „MM“-Journalisten – sind, ließ sich bislang jedoch nicht klären.

Ganze 60 Jahre später entdeckt Rita Hoffmeister das alte Bild in einem ihrer Alben wieder und denkt sofort an den „Mannheimer Morgen“: „Ich würde diese Schätze niemals verscherbeln. Aber wenn Bilder wie dieses heute noch jemandem eine Freude machen können, dann doch bei Ihnen in der Zeitung“, wie die 73-Jährige mit fester Stimme über die Motivation ihrer Schenkung spricht.

Doch es ist auch Melancholie, die aus Rita Hoffmeister strahlt, wenn ihr Blick über die Fotos und all die Erinnerungen gleitet. Den Tod ihres Mannes vor einigen Jahren hat sie kaum verwunden, spricht offen über ihre Sehnsucht („Er fehlt mir sehr“), um ausgiebig von all den Erlebnissen zu schwärmen, die sie als Ehepaar über Jahrzehnte verbanden. Die Geschäfte der damals legendären Konzertdirektion Hoffmeister, die von Klaus Kinski bis hin zu Caterina Valente die Granden des Showbusiness vertrat, hatte ihr Mann beim ersten Kennenlernen zwar schon zu großen Teilen an seinen Bruder übergeben. Der Glanz des Schaugeschäfts jedoch blieb. Bühnenikonen wie Cornelia Froboess oder Peter Kraus, zu deren Musik Rita Hoffmeister als junge Frau getanzt hatte, waren plötzlich Gäste in ihrem eigenen Feudenheimer Haus. „Das waren unglaubliche Momente“, sagt Hoffmeister. Noch heute zeugen zahlreiche Autogramme von Bill Ramsey bis Juliette Greco von dieser Zeit.

Einer Zeit, in der sich Rita Hoffmeister, damals eifrige Sekretärin bei Bilfinger+Berger, in den großen Manager verliebt – und sein Herz im Sturm erobert. Beide sind sie in erster Ehe geschieden, kommen weniger naiv, mit größerer Lebenserfahrung und klaren Vorstellungen vom Leben in die gemeinsame Verbindung, um die Jahre sichtlich auszukosten. In herrlichen Anekdoten berichtet Rita Hoffmeister von Urlauben in Österreich und auf Rhodos, die für sie „der reinste Genuss“ waren. „Wir wurden mit Namen angesprochen und als Gäste geschätzt“, spricht die 73-Jährige über eine Zeit, in der auch sie in der Öffentlichkeit stand, um beim Betrachten auf dem sonnenbeschienenen Wohnzimmertisch freudige Erinnerung zu bleiben.

Die Alben und Schränke mit seltenen Platten und signierten Raritäten hat Hoffmeister zwar noch nicht sämtlich durchgesehen, „aber vielleicht finde ich ja noch den ein oder anderen Schatz – und melde mich wieder bei Ihnen“, wie die Gönnerin augenzwinkernd ergänzt.

