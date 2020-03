Schnell zu den Würsten

Wilhelm Heckmann (85) Feudenheim

Zunächst war ich in Hailer in Hessen „kinderlandverschickt“. Anfang Mai kam ich zurück, da war Feudenheim noch Durchzugsgebiet der US-Army. Die Bevölkerung musste die Sperrstunde beachten, kontrolliert durch antifaschistische Personen aus Feudenheim, die weiße Armbinden trugen und von der US-Army als „Hilfspolizei“ eingesetzt worden waren. Ihre Wachstube war die alte Polizeiwache im Rathaus.

Mundraub war 1945 gang und gäbe. Es herrschte eine gewisse Anarchie. Während ihrer Einquartierung in verschiedene Wohnhäuser richtete die Army mehrere Küchen für die GIs ein, so auch in der Wirtschaft „Zum roten Schaf“ in der Scharnhorststraße. Schnell stellten die hungernden Feudenheimer fest, dass die Amerikaner die Essensreste an die Bevölkerung abgaben. Daher versammelten sich mittags vor der verschlossenen Gittertür auf der Ziethenstraßenseite des „Roten Schafs“ rund 40 Frauen, jeweils mit mehreren Töpfen. Im Hof standen Behälter mit den Resten. Wenn der Küchen-Sergeant das große Tor zur Ziethenstraße öffnete, stürzte sich die Meute auf die Behälter. Oft gab es da zwischen den Frauen Streit, der nicht selten mit suppenverschmierten Kleidern endete.

Wir Jungs hatten unsere eigene Taktik. Wir schafften es durch Drängeln, dass wir kurz vor Toröffnung direkt an den Torflügeln standen. Gingen diese auf, so rannten wir – schneller als die Frauen – zu den Töpfen und holten uns gezielt beliebte Reste heraus. Einmal erwischte ich einen Arm voller Hotdogs. Das war für die Frauen zu viel, und sie wollten mir die Würste mit Gewalt nehmen. Ich rannte aber mit meiner Beute weg und floh durch das „Verbindungsgängel“ der Bäckerei Braun in die Scharnhorststraße. Die Tür zur Ziethenstraße schloss ich vor den verfolgenden Frauen ab. Die Würste verzehrten wir sechs Jungs ungestört. pwr

