Schnell zusätzliche Betreuungsangebote

Gute Nachrichten für Eltern und potenzielle Tagesmütter und -väter: Die Stadt Mannheim will das Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren ausbauen. Der Jugendhilfeausschuss stimmte gestern Abend der entsprechenden Vorlage der Stadtverwaltung zu, jetzt muss nur noch der Gemeinderat das Vorhaben absegnen.

Bis 2021 sollen 140 neue Plätze in der Tagespflege für Kinder im Alter bis drei Jahren geschaffen werden. Hierfür werden in einem ersten Schritt 30 Tagespflegepersonen gesucht. Auf diese Weise würden dann bereits im nächsten Jahr 60 zusätzliche Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

„Eine Frage der Zeit“

Derzeit gibt es in Mannheim knapp 2900 Plätze für unter Dreijährige, ein Viertel davon werden durch Tagesmütter abgedeckt, die übrigen sind in Krippen untergebracht. Der Anteil der durch Tagesmütter versorgten Kleinkinder soll auf 30 Prozent gesteigert werden. Familienbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) machte gestern deutlich, dass Kostengründe allein dafür nicht ausschlaggebend seien. „Das ist vor allem eine Frage der Zeit.“ Mit anderen Worten: Es geht schneller, Tagesmütter zu qualifizieren als neue Krippen und Kindergärten zu bauen. Wenngleich auch das geschieht, wie Freundlieb sagt, in den kommenden Jahren investiert die Stadt demnach in 760 neue Krippen- und Kindergartenplätze mit Ganztagsbetreuung.

Die Stadt lässt sich den Ausbau um 140 Tagesmütter-Plätze einiges kosten: Laut Freundlieb sind es im nächsten Jahr rund 300 000 Euro, ab 2021 werden es dann fast eine Million Euro jährlich sein. Insgesamt schlägt die Kindertagespflege mit 5,2 Millionen Euro zu Buche (Stand: 2016), wobei das Land Baden-Württemberg 3,8 Millionen Euro zuschießt. Die Versorgungsquote bei den unter Dreijährigen liegt in Mannheim bei knapp 36 Prozent. Das reicht offensichtlich so gerade eben. „Eltern beschweren sich nicht“, sagt Freundlieb, aber der Druck sei hoch, zumal in Mannheim wie überall in Deutschland zuletzt mehr Kinder geboren wurden – und die brauchen dann schon bald einen Betreuungsplatz.

Die Vorzüge der Kindertagespflege sieht die Familienbürgermeisterin in der familiären Betreuung in Kleingruppen – Tagesmütter dürfen nur maximal fünf Kinder gleichzeitig aufnehmen – sowie in der Flexibilität der Versorgung: Arbeitende Mütter und Väter könnten Zeiten, Tage und sonstige Wünsche etwa ans Essen ganz individuell mit ihrer Tagesmutter absprechen. „Das geht bei einer Krippe nicht“, so Freundlieb. Auch die Kosten seien überschaubar: Gerade einmal 62 Cent müssen Eltern pro Stunde für die Versorgung ihrer Kleinsten bezahlen, der Rest wird von der Stadt subventioniert (die Tagesmutter selbst erhält einen Stundenlohn von 5,50 Euro für jedes betreute Kind). Zum Vergleich: Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt der elterlicher Kostenbeitrag bei 2,14 Euro pro Stunde und Kind, in Ludwigshafen sind es 1,95 Euro.

„Die überwiegend selbstständigen Tagespflegepersonen leisten einen ganz wichtigen Beitrag für die Gesellschaft“, wirbt Freundlieb. Ausüben kann den Job im Prinzip jeder, ein einheitlicher Beruf ist die Tagespflegerin bislang nicht. Die Stadt Mannheim ist aber seit 2016 einer von 30 Modellstandorten im Bundesprogramm Kindertagespflege, das zum Ziel hat, kompetente Tagesmütter zu qualifizieren.

