Mannheim/Stuttgart.Die Deutsche Bahn nimmt nach mehr als einen halben Jahr Bauzeit die Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart wieder in Betrieb. Vom 1. November an kommen Fahrgäste in 37 Minuten von einer Stadt in die andere, wie die Bahn am Montag mitteilte. Zur symbolischen Wiederinbetriebnahme an diesem Samstag wollen Vertreter von Bahn und Bundesregierung sowie der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nach Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) kommen.

184 Fernzüge pro Tag

Die 99 Kilometer lange Strecke war 1991 komplett in Betrieb genommen und seit dem 10. April erneuert worden. Am Tag rasen üblicherweise 184 Fernzüge mit 66 000 Passagieren und bis zu 280 Kilometern pro Stunde durch das nördliche Baden-Württemberg. 24 Güterzüge täglich teilen sich mit ihnen normalerweise die Gleise, die durch 15 Tunnel und über 90 Brücken führen. Die Bahn investiert in die Modernisierung 183 Millionen Euro. Während der Sperrung werden die Züge über die Regionalverkehrsstrecke von Stuttgart über Mühlacker, Bruchsal und Schwetzingen und die Strecke Pforzheim-Karlsruhe umgeleitet.

Angesichts der nahenden Öffnung der Strecke können insbesondere Tausende Pendler erleichtert aufatmen, die derzeit zum Teil die fast dreifache Fahrzeit brauchen. Eine Stunde zwölf Minuten dauert die aktuell schnellste Verbindung zwischen Stuttgart und Mannheim. Auch andere Verbindungen sind massiv betroffen. So dauert die Reise von Stuttgart nach Heidelberg 70 Minuten, 30 Minuten länger als sonst.

