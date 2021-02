Schnelltests ausgeliefert

Das Testen in Kitas und Schulen kann beginnen: Am Freitag wurden in einer großangelegten Aktion 80 000 Schnelltests an die 260 Einrichtungen in Mannheim ausgeliefert. Beschäftigte in Mannheimer Kitas und Schulen können sich ab Montag zweimal pro Woche anlasslos auf das Coronavirus testen lassen. Um acht Uhr fuhren die ersten Fahrzeuge am Freitag los, bis 16 Uhr waren sie im Einsatz. Beteiligt waren alle Rettungsdienste: die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und der Malteser Hilfsdienst mit je einem Fahrzeug, die Johanniter-Unfallhilfe mit sechs und das Deutsche Rote Kreuz mit sieben Fahrzeugen plus je einer Einsatzleitung sowie der Arbeiter-Samariter-Bund mit acht Wagen. „Wir freuen uns, in der Pandemie der Bevölkerung und der Stadt Mannheim hilfreich zur Seite zu stehen“, erklärte André Kühner als Koordinator der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Zuvor wurden am Donnerstag und Freitag rund 700 Beschäftigte aus Kitas und Schulen geschult, den Coronatest richtig durchzuführen (wir berichteten). Sie verteilen ihr Wissen jetzt unter den gut 8000 Beschäftigten in allen Mannheimer Einrichtungen. red/lok

