Schnelltests sind schwer umsetzbar

Nur mit speziellem Mund-Nasen-Schutz und nicht ohne negativen Antigentest: In der am Donnerstag erlassenen Allgemeinverfügung definiert die Stadt die Besuchsregeln in Mannheimer Alten- und Pflegeheimen. In Paragraf 2, Absatz 2 heißt es, dass der Zutritt nur erlaubt ist, wenn Besucher „durch dafür geschultes Personal der Einrichtung“ einen „kostenfreien PoC-Antigent-Test durchführen lassen und dieser negativ ausfällt“. Eine Vorgabe, die nicht überall durchgesetzt werden kann.

„Derzeit haben wir nicht die Möglichkeit, jeden Besucher zu jeder Zeit zu testen“, so Regina Hertlein. Die Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Mannheim verweist auf den zeitlichen Aufwand und die zu geringe Zahl an Fachkräften. Die Durchführung eines Tests dauere 20 Minuten. „Das qualifizierte Personal wird aber in der Pflege gebraucht“, sagt Hertlein. Ein weiteres Problem: Von denen vor Wochen bestellten 20 000 Schnelltests ist lediglich ein Bruchteil angekommen.

Dass bei jedem Besuch getestet werden muss, wird auch bei der Altenpflegeheime Mannheim GmbH als große personelle Herausforderung gesehen. Bislang war eine Testung pro Woche nötig. „Um die Tests sicherstellen zu können, werden Besucher gebeten, sich vorher anzumelden“, so ein Sprecher. Die Avendi GmbH teilt hingegen mit, dass die Antigentests in ihren Einrichtungen vom Pflegepersonal durchgeführt werden können. Auch der Evangelische Pflegedienst Mannheim (EPMA) bietet vor seinen vier Einrichtungen keine Antigentests an, weil das dafür benötigte Personal nicht zur Verfügung stehe.

Ausnahme im Thomascarree

Ab sofort, das sieht die Allgemeinverfügung vor, müssen auch alle Besucher in Mannheimer Alten- und Pflegeheimen FFP2-Masken tragen – und sollten ihren speziellen Mund-Nasen-Schutz selbst mitbringen. „Die Bestände werden für das Personal benötigt“, teilt eine EPMA-Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Zwei Einrichtungen des Evangelischen Pflegedienstes, so die Sprecherin, seien für Besucher gesperrt: das Zinzendorfhaus und das Unionshaus. Im Thomashaus seien drei Wohnbereiche nicht zugänglich, während das Thomascarree zu bestimmten Zeiten geöffnet hat. „Dort machen wir von der Kann-Bestimmung der Verordnung Gebrauch, wonach Besucher auch ohne entsprechenden Test Zugang haben“, heißt es von der EPMA. Die Allgemeinverfügung sieht vor, dass Einrichtungen, die „aus organisatorischen Gründen“ keine Tests durchführen können, den Besuch vom Vorliegen eines negativen Corona-Bescheids abhängig machen können.

