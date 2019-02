Schnellweg „optimale Maßnahme“

Als „wichtigen Schritt zur Radverkehrsförderung“ und „optimale neue Baumaßnahme“, die von Radfahrern „gut angenommen werden wird“, begrüßte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) die mit deutlicher Mehrheit vom Gemeinderat beschlossene Führung des Radschnellweges durch die Feudenheimer Au und am Nordrand des Spinelligeländes (wir berichteten). Vor allem die Tatsache, dass hier ein neuer Weg für Radfahrer entstehen soll, findet die Zustimmung des ADFC: „Bisher“, so heißt es in einer Mitteilung, „blieben für Radverkehrsmaßnahmen zu oft nur Restflächen übrig.“

Der ADFC-Kreisverband, so Vorsitzender Gerd Hüttmann, zeigte sich sicher, dass die neue Trasse als „komfortable, beleuchtete und im Winter von Schnee geräumte sowie weitgehend störungsfreie Radverbindung“ zwischen Innenstadt und Vogelstang sowie Käfertal, Im Rott, Heddesheim und Wallstadt von den Radlern „in Alltag und Freizeit gut angenommen werden wird“.

Umweltverträglichkeit prüfen

Durch die längerfristig mögliche Anbindung der jetzt beschlossenen Trasse an den ebenfalls geplanten Radschnellweg Rhein/Neckar-Darmstadt, so Hüttmann, wäre auch für Pendler mit überdurchschnittlicher Wegelänge und Radreisende ein attraktives Angebot möglich.

Zu den kontrovers diskutieren Fragen des Naturschutzes verfüge der ADFC über keine Fachkompetenz, so der Fahrradclub über sich selbst. Man vertraue hierzu aber auf „ein sachlich begründetes Ergebnis“ der noch ausstehenden Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine alternative Wegeführung, sofern sie unvermeidlich wäre, müsse dann „eine vergleichbare Qualität“ für den Radverkehr aufweisen, um durch eine hohe Akzeptanz bei Radfahrern die durch den übermäßigen Kraftfahrzeugverkehr verursachte Umweltbelastung zu verringern.

